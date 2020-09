"Jeg havde virkelig håbet, at alle partier ville være med i årets budget, for det er et budget med muligheder," siger Karsten Søndergaard. Arkivfoto

Borgmester om budget-afhoppere: Det er meget ærgerligt

"Jeg havde virkelig håbet, at alle partier ville være med i årets budget, for det er et budget med muligheder, hvor vi har plads til at forbedre en række områder. Der er gode takter i det her budget, som de to partier også ville synes om," siger Karsten Søndergaard til Lokalavisen Egedal.

"Nej, for der er ikke noget i forhold til forligskredsen, som kan komme bag på dem. Efter vores budgetvedtagelse sidste år besluttede forligskredsen, at en eventuel udvidelse af kredsen skulle tages op igen efter det budget, som vi er ved at forhandle om i disse dage. Det har jeg også meddelt både Jens Skov og Ulrik John Nielsen, så jeg undrer mig over deres udtalelser," siger Karsten Søndergaard, som ærgrer sig over, at spørgsmålet om forligskredsen er blevet et tema.