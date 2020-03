Egedal Kommune er positive over for centerets initiativ med at udvikle og omdanne Stenløse Bymidte, men center-projektet i sin nuværende form lever ikke op til kommunens forventninger til, hvordan Stenløse Bymidte og Egedal Centeret i fremtiden skal være en levende og attraktivt bymidte.

Borgmester og viceborgmester om Egedal Centrets bolig-projekt: "Det lever ikke op til vores forventninger"

"Vi har større ambitioner for hjertet af Stenløse end blot at bygge 40-50 boliger på parkeringspladserne," siger borgmester Karsten Søndergaard og viceborgmester Ib Sørensen

Lokalavisen Egedal - 05. marts 2020 kl. 10:22 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Centrets Ejerlaug fremlagde i mandags planerne for et større bolig-projekt på parkeringspladserne ud mod Krogholmvej i Stenløse.

Projektet er stadig i sin spæde start, men et skitseoplæg fra LINK Arkitektur i Århus lægger i første fase op til et byggeri af 40-50 lejligheder i to-tre etager, der kan stå klar til indflytning i 2023/24.

På Egedal Rådhus anerkender borgmester Karsten Søndergaard (V) og 1. viceborgmester Ib Sørensen (A) en tidlig dialog med Egedal Centrets Ejerlaug, men de understreger også, at kommunen ikke har godkendt projektet i sin nuværende form.

"Vi har større ambitioner for hjertet af Stenløse end blot at bygge 40-50 boliger på parkeringspladserne. Det er vigtigt at fremme et projekt, der giver noget tilbage til byen og sikrer både bedre byrum, mere liv og en god forbindelse til den omkringliggende by. Projektet lever heller ikke op til vores forventninger, til hvordan Stenløse Bymidte og Egedal Centeret i fremtiden skal være en levende og attraktivt bymidte," siger Karsten Søndergaard og Ib Sørensen, som især hæfter sig ved parkeringsbehovet.

Parkeringshus "Det vil ikke være acceptabelt at bygge på parkeringsarealet uden at erstatte parkeringspladserne med nye parkeringspladser - eksempelvis i et nyt parkeringshus. Det er nemlig ikke min oplevelse, at der i dag er nok parkeringspladser. Vi er også meget optaget af, at der skal ses på mulighederne for at åbne centeret mere op, så der kan skabes bedre byrum, mere liv og bedre forbindelse til og fra Stationen og til den omkringliggende by. Bagsiden af centeret, som vi kender det i dag, er ærgerlig. Som sagt kan man åbne centeret mere op og lave større indgange og gøre det mere imødekommende," siger Karsten Søndergaard til Lokalavisen Egedal.

Både han og Ib Sørensen gør det dog klart, at Egedal Kommune støtter en kommende udvikling af Egedal Centret, som vil gavne hele området.

"Vi er positive over for centerets initiativ med at udvikle og omdanne Stenløse Bymidte. Selve ideen om at bygge nyt og mere, omdanne bymidten, stationsområdet og centeret er rigtig fint i tråd med vores mål og ambitioner i Planstrategi 2019," siger de to politikere, som bakker op om en udvikling af det lokale indkøbscenter.

Støtter center-udvikling "Vi har i planstrategien peget på, at nye boliger i området kan være med til at styrke centeret og skabe mere liv og aktivitet i bymidten. Så der er et stort potentiale for at åbne centeret mere op og på den måde få det bedre integreret i byen. Vi vil meget gerne støtte op om udviklingen af Stenløse Bymidte og sikre, at Egedal Centeret fortsat er kommunens hovedcenter for detailhande. Derfor ser vi frem til den kommende dialog med centeret, hvor vi også skal inddrage byens borgere, så vi sammen kan udvikle en attraktiv og levende bymidte, der kan skabe rammerne for verdens bedste hverdag for alle i Egedal," siger Karsten Søndergaard og Ib Sørensen.