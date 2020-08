Send til din ven. X Artiklen: Borgmester deler is ud ved Buresøen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester deler is ud ved Buresøen

"Pop up"-kontoret flytter ud i det grønne tirsdag

Lokalavisen Egedal - 17. august 2020 kl. 14:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dialogen med borgerne antager tirsdag en ny, "sommerlig" karakter for borgmester Karsten Søndergaard (V).

For kaffen på rådhuset kan være svær at trække folk til i disse tider, så i stedet står den nu på is ude i det grønne.

Tirsdag deler Karsten Søndergaard is ud ved Buresø, og det sker som led i arrangementet "pop-up", hvor man tre gange om måneden kan møde borgmesteren. Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Efter en lang række af pop-up kontorer rundt omkring i kommunen, er turen nu kommet til badesøen ved Buresø. Den har været stort samlingspunkt for borgerne i Egedal under hedebølgen. Pop-up kontoret flytter ud i en pavillon ved Buresø.

"Det giver super god mening at lægge pop-up kontoret, der hvor der er masser af mennesker. Og når vi har så skønne varmegrader, så er det jo naturligt badestederne vi alle søger til. Noget af det jeg holder allermest af som borgmester, er at være i dialog med borgerne i Egedal. Og hvad er mere svalende end en kold dukkert i Buresø", siger Karsten Søndergaard i pressemeddelelsen fra kommunen.

Pop-up kontoret i Buresø bliver det femte i rækken af i alt 10 pop-kontorer, hvor borgmesterkontoret rykker ud i et af bysamfund i Egedal. En af direktørerne er med hver gang, og denne gang er det kommunaldirektøren, Christine Brochdorf.

"Det er vigtigt for mig, at alle nemt kan komme i dialog med kommunen om stort og småt, men det kan måske nogle gange være svært i hverdagen. Det kan virke som en stor ting at skulle op på rådhuset, hvis man f.eks. er en travl børnefamilie. Derfor rykker jeg nu ud, hvor borgerne har deres daglige gang", siger Karsten Søndergaard.

Han lover, at alle der dukker op, får en is. De serveres fra den lokale isbod.

"At mit kontor i morgen ligger på kanten af Buresø, og at der er is i sommervarmen håber jeg får nogle til at kigge forbi som vi normalt ikke hører så meget fra", siger Karsten Søndergaard.

Han står klar tirsdag fra klokken 10-16.30 i pavillonen ved Buresøbadet, oplyser Egedal Kommune.

Pressemeddelelse