Borgmester Karsten Søndergaard om ny corona-udmelding: "Vi er klar til at hjælpe alle familier i Egedal"

"Har man som forældre ikke mulighed for at få passet sine børn, så vil vi stå klar til at finde en løsning," siger Egedals borgmestrer Karsten Søndergaard efter aftenens udmelding fra statsminister Mette Frederiksen

Blandt andet bliver alle elever og studerende sendt hjem fra alle institutioner fra på fredag og to uger frem for at mindske spredning af coronavirus. Med andre ord lukker Egedals folkeskoler og daginstitutioner ned.

Statsminister Mette Frederiksen kunne på sit pressemøde onsdag aften meddele, at Regeringen har iværksat en række nye tiltag for at undgå yderligere spredning af coronavirussen.

Træder ind i kriseberedskab

"Vi følger naturligvis trop i forhold til de anvisninger, som statsministeren fremlagde på pressemødet. Fra i morgen tidlig kl. 8.00 træder jeg og kommunaldirektøren ind i vores kriseberedskab, som allerede mødes to gange dagligt. Vi har også sendt en mail ud til vores skoler, så de er klar til at tage imod de forældre, der i morgen skulle komme med deres børn," siger Karsten Søndergaard, som understreger, at Egedals skoler og indstitutioner ikke lukker helt ned.

"Der vil selvfølgelig være åben for dem, som ikke kan finde en løsniung i forhold til pasning. Har man som forældre ikke mulighed for at få passet sine børn, så vil vi stå klar til at finde en løsning. Vi er klar til at hjælpe alle, som har brug for hjælp i denne situation. Har man pasningsmulighed, så er budskabet at man skal blive hjemme," siger Karsten Søndergaard.