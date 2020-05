Hver gang vi køber lokalt, er vi med til at sikre, at vi også efter krisen har et blomstrende handelsliv i Egedal Kommune," fortæller borgmester Karsten Søndergaard

Artiklen: Borgmester Karsten Søndergaard: "Vi kan gøre meget for at hjælpe erhvervslivet gennem corona-krisen"

I Egedal Kommune har man med 1.900 virksomheder et meget aktivt erhvervsliv, og det skal der bakkes op om.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Vi skal blive bedre til at handle lokalt, når det er muligt. Især her under Corona-krisen har de lokale virksomheder brug for, at vi som kommune og borgere køber lokalt. Og så er det bæredygtigt at handle lokalt, fordi der spares CO2, når varerne eller ydelserne ikke transporteres over lange afstande," lyder det fra kommunen.

Således har kommunen allerede fremskyndet anlægsinvesteringer og betalinger til lokale virksomheder. Nu støtter kommunen også med en kampagne, der skal få flere til at støtte det lokale handels-, kultur- og erhvervsliv.

Med kampagnen opfordrer kommunen til, at man støtter de 1.900 lokale virksomheder og erhvervsdrivende i bred forstand. Det kan være den lokale murer eller elektriker, hvis man skal bygge til, den lokale sko- eller tøjforretning hvis garderoben skal fornys, eller måske en lokal kunstner, hvis du gerne vil udsmykke dit hjem.

"Som privatpersoner kan vi gøre meget for at hjælpe erhvervslivet gennem Corona-krisen. Hver gang vi køber lokalt, er vi med til at sikre, at vi også efter krisen har et blomstrende handelsliv i Egedal Kommune," fortæller borgmester Karsten Søndergaard, der som den første har taget Køb-lokalt-kampagnens virtuelle del til sig.