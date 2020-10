Borgermøde på Toftehøjskolen er aflyst

I morgen, onsdag den 7. oktober, havde udviklingsteamet bag planerne for Toftehøjskolen i Ølstykke inviteret til borgermøde, men nu oplyser Egedal Kommune, at mødet er udsat til en endnu ukendt dato.

"Tilmeldte får en invitation når en ny dato er fundet. I mellemtiden er man på kommunens hjemmeside velkommen til at svare på et spørgeskema . Udviklerteamet ønsker at få så mange oplysninger som muligt omkring borgernes ønsker og overvejelser omkring Toftehøjskolegrunden. Vi vil blive rigtig glade, hvis I vil bruge lidt af jeres tid på at gå ind og bidrage med jeres gode idéer og tanker om, hvad der skal ske med grunden. Spørgeskemaet er åben for besvarelse af alle, der har interesse i området. Spørgeskemaundersøgelsen vil være åben frem til den 7. oktober 2020,2 oplyser Egedal Kommune.