Borgermøde på Toftehøjskolen: Sådan bliver boligerne og fællesarealerne

"Grunden er klar til forandring, og du kan gå på vandring med udviklerteamet på den gamle skoles arealer. Her kan du høre mere om, hvad der skal ske med Toftehøjskolegrunden, og her kan du gå i dialog med udviklerteamet," lyder det fra Egedal Kommune.

Udviklerteamet står klar ude på Toftehøjskolegrunden fra kl. 17.00 til 19.00 til at fortælle mere om deres planer for arealet. Borgermødet er delt op i fire temaer og foregår i små vandringer rundt på Toftehøjskolegrunden af en times varighed. Her har kan mulighed for at komme med dine tanker og idéer omkring, hvad der skal ske med grunden.