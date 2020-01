De berørte beboere langs Stenløse Å mødtes onsdag i Freddy Pless' have på Baneringen. Her gav de udtryk for deres frustration over Stenløse Å-projektet.

Artiklen: Borgergruppe kæmper for at bevare Stenløse Å: "Vores forslag er langt bedre end en rørlægning"

"Vi er kommet med to modforslag til omlægningen af Stenløse Å, men man lytter ikke til os," siger Stig Bundgaard, formand for foreningen "Bevar Stenløse Å"

Hos foreningen og borgergruppen "Bevar Stenløse Å", der har over 1000 Facebook-medlemmer, er man igen klar til at trække i arbejdstøjet efter offentliggørelsen af den nye VVM-rapport.

"Den får os bare til at kæmpe endnu mere. Vi vil gå rigtig langt for at bevare Stenløse Å. Det handler om at præge borgere og politikere mest muligt, så alle kan se det forkerte i en omlægning og rørlægning af Stenløse Å," siger Stig Bundgaard, der er formand for borgergruppen.

Han lægger ikke skjul på, at udsigten til en fire meter bred arbejdsvej gennem folks haver er helt ude i hampen.

"Det er i sig selv helt forkert at rørlægge Stenløse Å, men når man ser på den mulige udførelse af anlægsarbejdet, så tager man sig til hovedet. Jeg kan godt forstå borgernes bekymring. Det er jo ikke sjovt," siger Stig Bundgaard, der får opbakning fra Alfred Rasmussen - ligeledes fra foreningen.

"Når man læser VVM-rapporten, så står der ikke, at anlægsarbejdet vil berøre huse og haver. Der står bare, at man vil fælde nogle træer for at benytte den fire meter brede vej. Det er håbløst beskrevet og virker nærmest som om, at man ikke er opmærksom på husene langs å'en," siger Alfred Rasmussen, der heller ikke udtrykker begejstring for det rør, som Novafos vil benytte i å'en.

"Det nye rør bliver beregnet ud fra en 10 års-hændelse, og konsekvensen af dette skal man lede længe efter i rapporten. Her viser scenariet ved en 10 års hændelse, at store områder i industrikvarteret ved Damgårdsparken og ved ejendommene langs å'en ved Bøgevej, Askevej, Elmevej, Egevej, Baneringen og Bauneholmvej nu blot ved en 10 års hændelse vil få oversvømmelser på op til 10 cm. Hvis man prøver at tælle ejendommene der får oversvømmelser, ender det med 30-40 stykker," siger Alfred Rasmussen.