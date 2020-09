Et beboer-flertal i Frugtvangen så gerne en butik her. Men flertallet var ikke stort nok. Foto: Morten B. Jensen.

Borgere sagde ja til Rema 1000 - men flertallet var for lille

Nu overvejer bestyrelse i ejerforening at fremlægge forslaget igen

Lokalavisen Egedal - 10. september 2020 kl. 07:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Også i Smørum har Rema 1000, som i Ølstykke, butiks-planer i støbeskeen. Her har man vist interesse for et grønt område ved Frugtvangen.

Men de planer er droppet igen, da Ejerforeningen Frugtvangen ikke kunne skaffe et stort nok flertal blandt beboerne.

"Vi fik en henvendelse fra Rema 1000 om at sælge et stykke af vores grønne område. Vi havde forslaget oppe på generalforsamlingen, og her var der flertal for at gå videre. Men flertallet var ikke stort nok ifølge vedtægterne", siger Allan Broløs, næstformand i Ejerforeningen Frugtvangen.

Han forklarer, at der kræves et flertal på to tredjedele af beboerne for at kunne sige ja til forslaget fra Rema 1000.

Lidt ærgerligt "Det var selvfølgelig lidt ærgerligt, for vi mener det vil være til gavn for mange ældre i området, der får nemmere ved at handle. Men vi overvejer nu i bestyrelsen at fremlægge forslaget en gang til, på næste generalforsamling", siger Allan Broløs.

Jonas Nyrop Vestermann, der er udviklingschef i Rema Etablering A/S, vil hverken af- eller bekræfte forløbet, men fastholder, at discountkæden fortsat er interesseret i Smørum.

Han vil dog ikke oplyse en nøjagtig placering:

"Vi har et konkret projekt, der er rettet til den nordøstlige del af Smørum, hvor der er et område der efter vores vurdering trænger til en dagligvarebutik."

I Facebook-gruppen "Os fra Smørum" har debatten glødet et stykke tid om en Rema 1000 i området. Nogle ser helst de grønne områder bevaret, andre mener at byen har brug for en dagligvarebutik mere.