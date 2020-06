Ganløse Livestream er her i luften med et indslag om byens mølle. Yderst til højre ses Bjarne Binder i snak med møllefolkene Svend Rasmussen (i midten) og Jan Hovard. Foto: Julie Binder

Borger med nyt tiltag: Landsby får livestreaming

"Jeg håber, at borgerne vil tolke det som noget positivt - både af dem, som allerede kigger med, og af dem, som løber ind i det undervejs," siger Bjarne Binder om byens nye nyhedsmedie, der for alvor gik i luften i maj, da Ganløse Mølle skulle have "møllehatten" på igen efter istandsættelse.

Bjarne Binder har i længere tid haft den holdning, at der har manglet en form for tv-nyheder i Ganløse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her