Borger-idé skal oplyse Ølstykke

Lokalavisen Egedal - 28. februar 2020 kl. 13:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre lyskunstinstallationer skal oplyse byen og skabe identitet, tryghed samtidig med at stationen bindes sammen med resten af byen.

Lyskunstværket Dicroic Sphere placeres på torvet, for at skabe en bedre sammenhæng mellem Stationen og Rådhus Alle og samtidig installeres der farvede filtre i de eksisterende lamper på gangbroen over banen og lysstofrør under den runde bænk for enden af Rådhus Alle.

Leg på vejen eller find naturen

I Egedal arbejder kommunen med visionen "Hverdag og fællesskab i bevægelse", som skal sikre, at man skaber verdens bedste hverdag for borgerne.

Derfor blev der i Planstrategi 2019, sat fokus på, hvordan Ølstykke Stationsby kan fornyes, omdannes og fortættes, for at sikre en mere levende og aktiv by. Byrådet har ønsket at inddrage borgerne og derfor blev der i efteråret 2019 oprettet et midlertidigt projektkontor i byen. Her gav omkring 100 borgere deres gode ideer og input til udviklingen.

I den kommende tid kan du se nogle af ideerne blive realiseret for at undersøge, hvad der virker og hvordan, der kan skabes mere liv, identitet og aktivitet i byen.

"Jeg synes det er så spændende, at vi kan afprøve ideerne, for at se hvad der virker. Og det er nogle spændende ideer, som borgerne kommer til at kunne opleve frem mod sommeren. Vi ved nok alle, at lys i mørket er tryghedsskabende - men når lyset så også får en ekstra dimension i form af et kunstværk, så bliver det rigtigt interessant, "siger Karsten Søndergaard, der tænder for lysinstallationen i Ølstykke.

De øvrige byrumsforsøg hedder: Find naturen, skoven i byen, biblioteket ud i byen og leg på vej.

Overnaturligt lys

Lysværket Dichroic Sphere er lavet af kunstner Jakob Kvist og har netop været udstillet på Copenhagen Light Festival: Dichroic Sphere er synlig fra lang afstand, har en overnaturlig visuel fremtoning og lyser omgivelserne op.

Det er Egedal Kommunes Kunstråd, der på et møde i februar besluttede at leje lysinstallationen i en måned. Værket indvies torsdag den 5. marts kl. 20.30 på torvet, Ørnebjergvej 1. Det er umiddelbart efter borgermødet om kunst i Egedal, der afholdes på Egedal Rådhus samme dag fra kl. 18.30 - 20. Alle er velkomne.

Projektet skabes af Egedal Kommune i samarbejde med RealMæglerne Viggo Axelsen ApS og Multi Fitness.