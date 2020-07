Her ved Veksø Mose kan man spotte de gamle borge. Foto: Stenløse Historiske Forening.

Borge ved Veksø Mose forlænger måske den lokale historie

I området ved Veksø Mose kan man spotte et stykke historie, der daterer sig rigtigt mange år tilbage.

Om det fortæller Stenløse Historiske Forening i sit blad, som udkommer 1. august. Her kan man læse en artikel om borge i Veksø Mose.

"Der kan identificeres tre jernalder-borge og en middelalderlig borgbanke i den sydlige del af Veksø Mose. På grund at dræning af mosen formulder mosens tørverester, og den sætter sig nogle steder omkring 1,5 meter. Derfor vokser borgene så at sige ud af mosen", kan man læse i bladet.

De tre borge er markeret på et målebordsblad sammen med stednavne hentet fra et udstyknings-kort over Veksø tegnet i 1780.