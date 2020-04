Boligplaner i Ølstykke: 30 nye rækkehuse

Der er boligplaner i støbeskeen for et område i Ølstykke. Et planforslag, der giver mulighed for at opføre 30 rækkehuse på Mosevej, har netop fået det blå stempel fra planudvalget i Egedal Kommune. Der er tale om det der kaldes tæt-lav rækkehusbebyggelse i 1-2 etager, som i efteråret 2019 blev sendt i høring. Efter en fornyet behandling i administrationen og blandt politikerne i Egedal bliver planforslaget nu sendt ud i en fornyet høring.

Mangeårigt ønske

Af planforslaget fremgår det, at der er tale om en landejendom i Ølstykke Stationsby, som grænser ud mod Roskildevej og Storesø Lyngen. Ejeren af ejendommen ønsker at udnytte den til en bebyggelse på knapt 30 boliger, samtidig med at den eksisterende gård bevares.

Ejendommen er udpeget til byudvikling i kommuneplanen, og af lokalplanen fremgår det, at planen er at give mulighed for en ”attraktiv boligbebyggelse med et fælles, grønt areal for beboerne og egen have til hver bolig”, som det fremgår.

Bebyggelsen skal være tilpasset omgivelserne og må opføres i op til to etager.

”Det er grunde, som vi har vidst i mange år kunne bruges til bebyggelse. Ejeren har haft et ønske om det længe”, siger Ib Sørensen (Soc.), formand for planudvalget.

Han tilføjer, at der har været nogle udfordringer med trafikken omkring Mosevej. Det er blandt andet det der er blevet justeret i den revidere lokalplan, der nu skal i høring.