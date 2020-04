Børns tanter starter nyt projekt "Børn hjælper børn"

Corona-bekymring

"Lige nu er der desværre ikke mulighed for arrangementer eller for, at sende hjemmelavede klude ud til kunderne. Men realiteten er, at der stadig sidder børn rundt omkring i landet med ondt i livet. Børn som ikke finder tryghed og trøst hjemme og som lige nu er afskåret fra deres 'helle' i fx skolen, hos bedsteforældre eller hos legekammerater. Misrøgt og mistrivsel holder ikke nedlukning. Opkaldene til BørneTelefonen bliver ved med at komme, og nu kan børnene tilføje corona til deres bekymringer. Bekymringer som slet ikke er for børn. Børnene må ikke ringe forgæves, og vi vil gerne fortsætte med at være med til at sikre, at der sidder nok dygtige mennesker klar til at tage BørneTelefonen, når den ringer. Derfor må vi tænke nyt i en forandret tid," lyder det fra Thinna Aniella Michelsen og Carina Buurskov Kristensen i en pressemeddelelse.