Børneteater i Smørum: Konen i muddergrøften

Fiskerens kone - Ilselill - ønsker sig et større hus og en støvsuger. Hun ønsker sig et slot med god udsigt. Hun ønsker sig en pave og måske også Gud. Ilselill´s mand - Fiskeren - vil bare have ro og fiske, så han kan få en god fiskesuppe. Da fiskeren en dag fanger en talende fisk, får Ilselill et større hus. Hun får så meget plads, at hun glemmer sin mand.