Børneteater for de mindste i Ølstykke

Den ældgamle historie om at stå overfor det ukendte - og lære at elske det. De to charmerende skuespillere sørger for, at det unge publikum, som måske oplever teatret for første gang, får appetit på mere. Hver tilskuer får en lillebitte, illustreret bog med hjem. Med den i hånden kan historien genfortælles for de voksne.