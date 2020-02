For at kunne håndtere det stigende børnetal i Ganløse, så skal daginstitutionen Hvidehøj efter alt at dømme udbygges med 250 kvadratmeter. En investering til cirka syv mio. kr. Foto: KT

Børnetallet i Ganløse stiger markant: Nu skal daginstitution udvides med tilbygning

Politikerne i Egedal Kommunes Planudvalg vil løse kapacitetsudfordringen med en udbygning af daginstitutionen Hvidehøj

Lokalavisen Egedal - 11. februar 2020

Der er dømt børne-boom i Ganløse, og det sætter den nuværende institutions-kapacitet under pres.

Allerede i 2021 forventes udfordringer i forhold til kapaciteten svarende til cirka 32 vuggestuebørn eller cirka 22 børnehavebørn, og frem til 2030 stiger kapacitets-udfordringen til cirka 65 vuggestuebørn eller cirka 43 børnehavebørn.

Udsigten til et sigende børnetal i "Område Ganløse" får nu Egedal Kommune og de lokale politikere til at trække i arbejdstøjet for at finde løsninger, der kan huse de mange børn fra og med sommeren 2021.

Kommunens administration har i den forbindelse udarbejdet to scenarier. Det ene byder på en udvidelse af Ganløse-daginstitutionen Hvidehøj i form af en ny tilbygning, mens den anden løsning går på at reetablere den tidligere daginstitution Baunehøj i Slagslunde.

Planudvalget valgte på sit møde i sidste uge at anbefale en udvidelse af daginstitutionen Hvidehøj - en løsning, som både kommunens administration og den lokale forældrebestyrelse også anbefaler at arbejde videre med.

Løsningen omfatter en udvidelse med 250 m2, hvilket kan ske ved at udvide den eksisterende bygning og indenfor den eksisterende lokalplan. Det er i øvrigt heller ikke muligt at udvide andre daginstitutioner i Ganløse uden at ændre i lokalplanen, hvilket vil forsinke kapacitetsudvidelsen med cirka et år.

God løsning "Det vurderes at være en pædagogisk god løsning at udvide Hvidehøj, da Hvidehøj er den mindste af de tre daginstitutioner i Ganløse by, og en udvidelse vil kunne styrke de pædagogiske muligheder og mulighederne for ressourcemæssig planlægning i institutionen i hverdagen. Det stigende børnetal ses primært i Ganløse by, og med udvidelse af Hvidehøj mindskes transporttid for børn og forældre og forældreønsker om flytning af deres børn til institutioner tættere på hjemmet," lyder det fra administrationen.

Niels Lindhardt Johansen (C), medlem af Planudvalget, er også stor tilhænger af en udvidelse af Hvidehøj.

"Vi står i en situation, hvor det er nødvendigt at kigge på kapaciteten i Ganløse. Efter min mening er det på tide, at denne udvidelse bliver sat i værk. Løsningen med Hvidehøj er også den helt rigtige beslutning, for det er i Ganløse, at børnetallet stiger - og ikke i Slagslunde," siger Niels Lindhardt Johansen, der håber, at den nuværende Hvidehøj-bygning også får en ansigtsløftning.

"Når vi nu er i gang med en moderne tilbygning, så er det en passende lejlighed til at kigge på en opgradering af den nuværende bygning. Den skal også leve op til en vis standard," siger Niels Lindhardt Johansen.

Cirka 7 mio. kr. Hvis byrådet træffer den endelige godkendelse af Hvidehøj-udvidelsen, så lyder tidsplanen, at kapaciteten først udvides fra medio 2021.

"Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det er muligt for "Område Ganløse" at håndtere kapacitetsudfordringen frem til medio 2020. Fra medio 2020 forventer man at mærke de første kapacitetsudfordringer. Derfor foreslås det, at der sker en midlertidig udvidelse af kapaciteten ved at opsætte en pavillon på Hvidehøj eller Møllehøj. Dette vil koste 500.000.600.00 kr. for cirka et år

Ifølge administrationen skal der nu udarbejdes et mere nøjagtigt overslag på udgifterne til byggeriet, men på nuværende tidspunkt vurderes det, at udvidelsen vil koste cirka 7 mio. kr. heraf 6,5 mio. kr. til ny tilbygning på omkring 250 m2 samt 0.5 mio. kr. til ombygning af eksisterende bygningsmasse.