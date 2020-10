"Det hele føles mere som fængselslignende tilstande," siger Michelle Bodenhoff Pedersen fra Ølstykke, der her ses med sin søn. Privatfoto

Børnene skal stadig afleveres og hentes udenfor: Nu møder beslutningen stor forældre-kritik

Familieudvalget i Egedal Kommune har besluttet at holde permanent fast i corona-tiltaget, hvor børn i dagtilbud skal afleveres og hentes udenfor ved indgangen. Beslutningen bliver nu kritiseret af flere Egedal-forældre, som mener, at den gode trivsel tilsidesættes

"Vi vil være en del af vores børns liv. Vi vil høres, og vi vil ikke have svingdørsafleveringer."

May Borup Axelgaard, mor til et barn i Eventyrhuset i Ølstykke, er én af flere Egedal-forældre med børn i dagtilbud, som er stærkt utilfredse med kommunens beslutning om at fastholde corona-tiltaget, hvor børnene fortsat skal afleveres og hentes til en pædagogisk medarbejder ved institutionens indgang.

Beslutningen, der blev truffet i starten af oktober i kommunens Familieudvalg, og som tirsdag blev meldt ud elektronisk til forældrene, bliver endda gjort permanent efter corona-krisen.

"Vi forældre må altså ikke længere komme ind i institutionen - vi skal sige farvel til vores børn på en parkeringsplads i al slags vejr, mens der højst sandsynligt står flere forældre i kø for at gøre det samme. Jeg forstår slet ikke beslutningen," siger May Borup Axelgaard.

Afviser dialog om tiltag Lokalavisen Egedal er kommet i besiddelse af det skriv, som Egedal Kommune har sendt til forældrene. Her fremgår det, at der inden beslutningen har været dialog med både lederne, medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer og også med forældre-bestyrelserne, men det billede kan May Borup Axelgaard ikke genkende.

"Minimum to forældre fra områdebestyrelsen kan dog ikke genkende opfordringen, og jeg ved, at BUPL (Børne- og Ungdoms Pædagogernes Landsforbund, red) heller ikke er med på ideen. For nylig oprettede jeg et Facebook-opslag i gruppen "Momunity - mor i Egedal." Her luftede jeg min bekymring, og i løbet af tre timer havde opslaget fået over 100 kommentarer. I skrivende stund har vi rundet 200 kommentarer - der er enkelte, der synes det er en fin løsning, men størstedelen er altså af modsatte opfattelse. Det beviser, at vi er mange forældre, som er bekymrede over denne løsning og som vil høres, inden der bliver truffet så afgørende en beslutning for vores hverdag. I Ballerup Kommune inviterer de forældrene indenfor fra 1. november - hvornår er det vores tur i Egedal," spørger May Borup Axelgaard.

Forældre-parret Michelle og Jens Bodenhoff Pedersen, der har barn i Bækkegården i Ølstykke, er også dybt uforstående over beslutningen.

Kan ikke rumme mere "Vi kan ikke rumme mere nu. Grundet det åbenbart nye "permanente tiltag" kan vi ikke engang se frem til at kunne gå ind i garderoben og give vores barn et knus. Det hele føles mere som fængselslignende tilstande, hvor børn leger i afspærrede områder, bliver afleveret ind gennem en port og skal ringes ind og hjem. Hvordan kan det være positivt. Ingen forældre har en chance for at mærke stemningen i institutionen på den nye måde. Man kan ikke få lov at se på sit barn lege, mens man står dér i baggrunden og lige kigger på hvordan barnet har det, inden man kalder på dem, og de skal med hjem," siger Michelle og Jens Bodenhoff Pedersen og fortsætter:

"Vi kommer ikke til at finde os i, at vi ikke må gå ind og aflevere vores barn, når der er taget hånd om corona på et tidspunkt. Vi tænker heller ikke lovgivningen bakker kommunen op på dette område. Det er vores børn. Vi er såmænd kunder i daginstitutionen, og vi bliver behandlet umenneskeligt lige nu."

Michelle og Jens Bodenhoff Pedersen hæfter sig ved, at corona-tiden i forvejen har været hård.

"Særligt i forhold til de kæmpemæssige forandringer, som vi forældre har skulle rumme sammen med vores små børn i daginstitutionerne. Pludselig måtte børnene ikke have deres sovebamser med, og pludselig måtte vi forældre ikke gå ind og tjekke ens barns kasse, og se hvad der manglede af bluser, bukser og sokker. Pludselig kunne man ikke gå ind med sit barn, tage jakken af dem, give dem en krammer og sende dem ind. Nej, nu står man i kø, som var det på en fabrik og venter på, at man kan sende barnet ind gennem døren, mens der står tre forældre bagved og ånder én i nakken," siger Michelle og Jens Bodenhoff Pedersen.