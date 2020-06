Se billedserie Det "nye" grønne byrum spærrer frem til den 23. juli en del af Ørnebjergvej for at skabe et centralt mødested midt i byen. Fotos: KT

Blomster, andefødder og festivalstole: Byrum har fået et grønt løft

"Det er kun godt, at der kommer mere fokus på byrummet og naturen," lød det fra borgerne, som torsdag eftermiddag dukkede op til Egedal Kommunes indvielse af det grønne byrumsforsøg i Ølstykke Stationsby

Det siges, at grøn er håbets farve, og i Egedal Kommune har man et håb om, at borgerne vil gøre brug af det nye grønne byrum i hjertet af Ølstykke Stationsby.

Torsdag eftermiddag blev det seneste "byrumsforsøg" indviet på torvet ved Ørnebjergvej, hvor flere borgere var mødt op til synet af festivalstole, andefødder, blomsterkummer og en grøn plæne.

"Det er et super godt tiltag, for det sætter et sjovt og anderledes fokus på naturen. Jeg håber, at borgerne vil tage godt imod det. Jeg kører gerne herud igen. Det giver et hyggeligt præg," sagde Ganløse-borgeren Marianne Hemmingsen.

Stig Homlegaard fra Ølstykke var også begejstret for det "nye" grønne byrum, der frem til den 23. juli spærrer en del af Ørnebjergvej for at skabe et centralt mødested midt i byen.

"Det er rigtig fint, at der sker lidt i byen og bliver tænkt i nye baner. Det er et kreativt tiltag, men det er også pænt lavet, så jeg er positiv," sagde Ølstykke-borgeren, som også vendte tommelfingeren opad til de grønne og blå andefødder, som er malet på fortovet for at lede borgerne ud i naturen - enten til Storesø-Lyngen eller Skenkelsø Sø.

Bruger naturen "Jeg bruger allerede naturen i forvejen, da jeg ofte går ud til Storesø Lyngen. Vi har faktisk en flot natur tæt på os, og hvis vi kan skabe en sammenhæng mellem naturen og den centrale bydel, så er det kun godt," sagde Stig Homlegaard til Lokalavisen Egedal.

Den officielle indvielse, som bød på en fælles gåtur ud til enten Storesø-Lyngen eller Skenkelsø Sø, blev også markeret af Ib Sørensen (S), formand for kommunens Planudvalg og Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

"Det er faktisk to byrumsforsøg, som vi indvier i dag, for der er både tale om det grønne byrum og "find naturen", hvor vi har markeret ruter fra torvet og ud til Skenkelsø Sø og Storesø-Lyngen. I forhold til byrummet, så bliver det interessant at få afprøvet, om det er muligt at få skabt et nyt centralt mødested ved en anden benyttelse end den vi kender. Når vi snakker andefødder og "find naturen", så er det gjort for at opfordre til bevægelse og aktivitetet samtidig med at der skabes opmærksomhed på de bynære naturområder, der ligger så smukt omkring Ølstykke Stationsby," sagde Bo Vesth, inden Ib Sørensen tog ordet.

Ølstykke-fokus i ny plan "Vi har jo været samlet her i Ølstykke nogle gange - sidst i forbindelse med lyskunstværket, men også helt tilbage i 2018, hvor vi var på byvandring og til borgermøde i forbindelse med "planstrategi 2019", hvor der var mange engagerede borgere. Vores planstrategi har fokus på, hvordan Ølstykke Stationsby kan fornyes, omdannes og fortsættes for at sikre en mere levende og aktiv by. Vi vil rigtig gerne have jer borgere med i planlægningen, og derfor blev der etableret et midlertidigt projektkontor på bioblioteket, hvor der blev afleveret mange gode input til udviklingen af byen. Nogle af ideerne vil vi nu afprøve gennem forskellige byrumsforsøg, og det her nye byrum er ét af forsøgene," sagde Ib Sørensen.