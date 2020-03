Bisættelser og begravelser i Stenløse og Veksø: Menighedsrådet anbefaler så få deltagere som muligt

"Man skal som altid kontakt sin lokale bedemand og i vil sammen finde den bedste løsning for en bisættelse i denne tid med Coronavirus. Præster og bedemænd samt menighedsråd har lagt sig i selen for at løse ønsker og problemstillinger omkring bisættelser og begravelser i denne virus tid. Præsterne har mulighed for at ændre lidt på traditionerne ved bisættelsen på grund af coronavirussen. Biskopperne peger nemlig på at man under den nuværende epidemi undtagelsesvis anvender begravelsesformen "jordpåkastelse efter kremering". Det betyder, at afdøde vil blive kremeret umiddelbart efter dødsfaldet er sket. Måske, hvis der er ønske om dette, kan der laves en lille ceremoni ved kisten på krematoriet med præst eller bedemand. Herefter vil afdødes aske komme i en urne, og når vi igen har normale tider efter coronavirussen vil der kunne afholdes en normal bisættelse med jordpåkastelse over afdødes urne som herefter vil blive nedsat på det for familien ønsket gravsted," siger Kim Mathiasen fra Abildskov Begravelse i Egedal.