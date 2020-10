Biler stødte sammen i Smørum: 73-årig sigtet

Mandag ved 17.30-tiden skete der et færdselsuheld ved Smørumvej og Frugtvangen i Smørum, da to biler stødte sammen.

Politi og ambulance blev sendt til stedet, og den 24-årige blev kørt til kontrol på skadestuen. Den 73-årige blev sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt, oplyser politiet.