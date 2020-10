Bil og cykel tørnede sammen

Mandag ved middagstid skete der et færdselsuheld i T-krydset Kalveholmvej/Knardrupvej mellem Knardrup og Ganløse, da en cyklist og en bil stødte sammen.

Ifølge politiet skete uheldet, da en 67-årig mandlig bilist fra Stenløse kørte ad Kalveholmvej i østgående retning. Bilisten kørte ud i T-krydset Kalveholmvej/Knardrupvej, og det medførte, at en 76-årig mandlig cyklist blev ramt.

Bilisten blev i den forbindelse sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt.