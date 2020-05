Egedal Kommunes bibliotekarer har forberedt et undervisningsforløb så de kan støtte op om undervisningen i kommunens folkeskoler. Foto: Egedal Kommune

Bibliotekarer rykker ud på skolerne

Under corona-krisen hjælper bibliotekarerne nu til med nye spændende tilbud. Skolerne kan besøge ordskoven eller få en bogglad bibliotekar-vikar på besøg i klassen

Et nyt vikar-korps er klar med ny undervisning under corona-krisen. Egedal Kommunes bibliotekarer har forberedt et undervisningsforløb så de kan støtte op om undervisningen i kommunens folkeskoler og hjælpe til i en corona-tid.