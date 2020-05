Betina Grønbæk er klar med sin første bog-udgivelse, der har fået titlen "Skyggerne fra fortiden", som udkommer 6. juli gennem "Forlaget mellemgaard".

Betina springer ud som forfatter: "Jeg kan ikke lade være med at skrive historier"

34-årige Betina Grønbæk fra Ølstykke har siden barnsben elsket at skrive historier, og nu kulminerer hendes interesse med udgivelsen af debut-romanen "Skyggerne fra fortiden"

Ølstykke har fået sig en ny forfatter

34-årige Betina Grønbæk er nemlig klar med sin første bog-udgivelse, der har fået titlen "Skyggerne fra fortiden", som udkommer 6. juli gennem "Forlaget mellemgaard".

"Det er enormt spændende at min debutroman snart bliver udgivet, og der dermed sættes punktum for en årelang proces. Det er et stort skridt og jeg glæder mig virkelig," siger Betina Grønbæk.

At hun nu springer ud som forfatter, er måske ikke den største overraskelse, for Ølstykke-borgeren har skrevet historier hele sit liv.

"Jeg har jo haft en interesse for at skrive siden jeg var barn, og det har fulgt mig lige siden. Jeg kan ikke lade være med at skrive. Jeg ønsker at skrive realistiske historier, som har noget nyt. En anderledes tvist eller et uventet plot og et forløb der ikke er forudsigeligt, og derved bevæger mig uden om historier, som minder for meget om noget man har læst før," siger Betina Grønbæk til Lokalavisen Egedal.

Romanen "Skyggerne fra fortiden" er første del af en trilogi, hvor man møder den 35-årige hovedperson John.

Han bor i lejlighed i Brookings, South Dakota, hvor han arbejder som tandlæge i egen praksis. Han har udadtil et velfungerende liv, men gemmer på en tragisk fortid, idet han som 15-årig fandt næsten hele sin familie myrdet i deres hjem.

En oplevelse, der stadig sidder dybt i ham, og som har medført, at han har tilbagevendende mareridt.

Tynges af spørgsmål "Han tynges af ubesvarede spørgsmål, og særligt uvisheden, hvad angår hans lillesøster, der aldrig blev fundet og stadig er savnet, fylder i ham. Sideløbende med at han kæmper med fortiden, forsøger han at se fremad og sætte rammerne for sit fremtidige liv," siger Betina Grønbæk.

Hun fortæller endvidere, at John i mange år har søgt en at dele livet med, men bedst som han er ved at opgive håbet, viser kærligheden sig fra uventet sted. I takt med at forholdet udvikler sig, beslutter John at se sin fortid i øjnene, hvilket forandrer ham for altid.

Debut-romanen fra Betina Grønbæk kan bestilles hos Mellemgaard.forlaget@gmail.com.