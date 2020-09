Fabian Vennekilde ses her med de mange genstande, som han mandag fandt i Mødrehjælpens container i Egedal Centret. Privatfo

Bamser, biler og film: Klima-kæmper rystet over container-fund hos Mødrehjælpen

Den 32-årige "fuldtidsskralder" og klima-kæmper Fabian Vennekilde er forarget over de genstande, som han mandag eftermiddag fandt i containeren hos Mødrehjælpen i Egedal Centret. Den landsdækkende organisation forsvarer dog butikkens beslutning

02. september 2020

"Jeg har skraldet mange steder, og jeg har set lidt af hvert over det meste af landet, men det her tager alligevel prisen, fordi der er tale om en hjælpeorganisation".

Fabian Vennekilde, kendt som "fuldtidsskralder" og klima-kæmper, er forarget efter sit "skralde-besøg" i Stenløse mandag eftermiddag.

Her gik han og en medhjælper ombord i den container, som tilhører Mødrehjælpen i Egedal Centret.

"Jeg fandt i alt fem sække med alt fra legetøjs-pistoler, bamser, biler og rangler til solbriller, drikkedunke, boksebolde, dvd-film og Barbie-dukker. Tingene var i fin stand og fejlede ikke noget, så det er helt uforståeligt, at butikkens personale har valgt at smide det ud," siger Fabian Vennekilde, der kalder butikkens udsmidning for molboagtig.

"Jeg kan slet ikke forstå, hvordan det kan gå til. Der er jo mennesker, som sidder og hækler bamser til udsatte børn og mødre, som de donerer til Mødrehjælpen. At de ting skal ende i en container, er meget forkert. Jeg er tom for ord," siger Fabian Vennekilde.

Lokalavisen Egedal har været i kontakt med den lokale Mødrehjælps-butik, som ikke vil kommentere sagen. De henviser i stedet til organisationens hovedkontor.

Alle genstande vurderes Mødrehjælpens frivillige chef, Maria Hertz, vil dog gerne sætte ord på de fund, som Fabian Vennekilde har gjort.

"Jeg forstår godt, at Fabian undrer sig, men de genstande, som er blevet fundet i containeren, er vurderet klar til udsmidning efter en grundig gennemgang. Jeg kan sagtens forstå, at de her genstande kan se fine og brugbare ud med det blotte øje, men der er en årsag til at de er havnet i containeren," siger Maria Hertz.

Hun understreger, at der for hver donation til Mødrehjælpen foreligger en vurdering, inden varen enten sættes til salg eller ryger til udsmidning.

"Selvom en genstand er brugt, så skal den være intakt, og hvis donationerne ikke lever op til de sikkerhedskrav, som er på området, så hverken kan eller må vi sælge det. Autostole eller cykelhjelm er eksempler på genstande, hvor sikkerhedskravene er høje og ofte bliver opdateret. De krav går vi ikke på kompromis med, og så kan det ske, at nogle genstande i forhold til specialvarer bliver kasseret," siger Maria Hertz og fortsætter:

Smides ikke bare ud "Når det er sagt, så smider vi ikke noget ud, før alle muligheder er undersøgt. Vi har blandt andet en aftale med "Balkan-missionen", hvor de ting, som vi ikke har vurderet salgsbare, bliver sendt videre. Derudover har genstandene været igennem en proces, hvor alt er prøvet for at finde nye ejere. Det kan være, at der er taget kontakt til en børnehave, som måske kan have glæde af tingene, så donationerne bliver ikke bare smidt ud uden en grundig vurdering eller en indsats for at finde en ny ejer. Vi behandler altid vores donationer med den største respekt," siger Maria Hertz.