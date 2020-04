Bag skærmen: Netværksmøde for virksomheder

Fredag den 1. maj afvikler Egedal Kommune et virtuelt netværksmøde for de lokale virksomheder

»Mødet indledes med en status på corona-situationen set ud fra Egedal Kommunes perspektiv. Herefter vil flere af vores lokale virksomheder fortælle om deres erfaringer med at åbne op efter corona-lukningen. Hvad har nedlukningen betydet, hvordan har virksomheden kunnet omstille sig, og har krisen måske åbnet for helt nye forretningsmuligheder?«, oplyser kommunen.

På mødet får deltagerne også mulighed for at høre om resultaterne af den undersøgelse, som Egedal Erhverv har gennemført omkring effekterne af corona-krisen for erhvervslivet i Egedal, og derudover vil der være mulighed for at dele erfaringer og hente inspiration og viden. .