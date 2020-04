Send til din ven. X Artiklen: BUPL før genåbning af Egedal-daginstitutioner: 'Der bliver brug for meget klare og konkrete, centrale retningslinjer' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BUPL før genåbning af Egedal-daginstitutioner: 'Der bliver brug for meget klare og konkrete, centrale retningslinjer'

Det bør ikke være op til hver enkelt kommune at afgøre hvordan der genåbnes, siger formanden for BUPL Nordsjælland

Lokalavisen Egedal - 07. april 2020 kl. 13:15 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I pædagogernes fagforening, BUPL, er der bekymring at spore over udsigten til genåbning af daginstitutioner fra onsdag 15. april. Regeringen har været ude med en udmelding om, at det skal ske med behørig hensyntagen til at holde afstand, at sørge for at børnene skal være mest muligt ude, og at legetøjet skal vaskes jævnligt. Kort tid efter meldte Egedal Kommune ud på sin hjemmeside, at man var klar til at genåbne for alle.

”Det er fint, at Egedal er så hurtigt ude. Men vi har brug for at få nogle meget klare og konkrete retningslinjer fra de centrale myndigheder for hvordan det skal gøres”, siger Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland.

”Det bliver der brug for, at sundhedsmyndighederne melder ud, og ikke at det er den enkelte kommune selv skal afgøre hvordan det gøres.”

Afstand? Pernille Riis er blandt andet bekymret for om kravet om afstand kan holdes i en daginstitution:

”Det tror jeg ikke man kan med vuggestuebørn. Det kan man bedre forklare børnehavebørn, at de ikke må komme for tæt på”, siger hun, og tilføjer at kravet om hyppigere rengøring af legetøjet stiller store krav til i forvejen pressede medarbejdere.

”Det bliver rigtigt svært, og derfor håber vi nu, at de voksne får nogle meget klare retningslinjer fra myndighederne, som de kan læne sig op ad. Som også sikrer, at der er styr på værnemidler, muligheden for at spritte hænder, og hvad der ellers hører til.”

Normeringer? I Egedal er det ikke atypisk med 20-22 børn i en børnehavegruppe og 12 i en vuggestuegruppe. Det kan virke svært foreneligt med en regel om højest 10 mennesker samlet. Til det siger Pernille Riis:

”Det er det vi håber at de nærmere, centrale retningslinjer vil sige noget konkret om. For eksempel, at der kun må være højest 10 i en gruppe.”

At kravene øges til i forvejen pressede medarbejdere, sætter igen fokus på normeringerne i daginstitutionerne i Egedal, medgiver BUPL-formanden:

”Men jeg håber ikke det bliver en ”normerings-kamp”, det her. Jeg håber, at der vil blive taget hensyn til bemandingen i det her.”

Sikkerheden? Ikke mindst er der spørgsmålet om de ansattes sikkerhed. Om hvem der eventuelt kan undtages, hvis der tale om sygdom eller kronisk lidelse:

”Det kommer vi til at gå i dialog med Egedal og de andre kommuner om. Her må vi se på hvilke hensyn der skal tages. Meldingen fra regeringen er jo, at er man det mindste syg, skal man blive hjemme. Der må vi se på, om der er medarbejdere, der kan blive undtaget og komme i andet arbejde.”

Meldingen om, at børn og pædagoger såvidt muligt skal være udenfor, har BUPL-formanden det til gengæld fint med:

”Vi har en god tradition i Danmark for at være meget ude, og der tror jeg der kan laves nogle anvisninger, der vil give god mening.”