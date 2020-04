Der har været sagt og skrevet meget om Kildedal Nord-området. Nu inviterer kommunen borgerne til et møde.

Arresthus og boliger er i spil: Nu skal der være borgermøde om Kildedal Nord

På informationsmødet vil By- og Erhvervsdirektør Sune Schou vil holde oplæg om de forskellige udviklingsscenarier for området nord for Kildedal Station og processen frem mod en realisering af dem.