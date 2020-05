Planerne om et arresthus i Kildedal Nord har nu fået en Smørum-borger til at skrive et brev til byrådet - brevet har fået støtte af 122 borgere. Arkivfoto

Arresthus møder modstand i nyt borgerbrev til byrådet: "I tager ikke konsekvenserne tilstrækkeligt seriøst"

Smørum-borgeren Christopher Jessen har taget initiativ til at sende et borgerbrev til Egedal-byråd, hvor han efterlyser analyser og saglige argumenter for placeringen af et arresthus i Kildedal Nord. Brevet er blevet underskrevet af 122 borgere i lokalområdet

Et arresthus, et DBU-fodboldcenter eller et større bolig-projekt.

Egedal Kommune har i den grad sat barren højt i forhold til udviklingen af det åbne naturområde mellem Kildedal og Knardrup.

Det er dog mest udsigten til et større arresthus, der får borgerne til at røre på sig.

Nogle bakker op om Kriminalforsorgens bygge-ønske i Egedal Kommune, mens andre er stærkt imod.

Og så er der Christopher Jessen fra Smørum. Han er som sådan også imod arresthus-planen, men hans modstand går mere på selve behandlingen af projektet.

"Jeg savner ganske enkelt flere brugbare fakta-oplysninger om projektet - her tænker jeg på gennemarbejdede analyser og nogle saglige argumenter. Det fik jeg ikke på det virtuelle borgermøde, og jeg har stadig ikke fået det, hvilket jeg finder bekymrende," siger Christopher Jessen.

Mangler analyser Han har derfor taget initiativ til et borgerbrev, som er sendt til Egedals byråd. Brevet, der er blevet underskrevet af 122 borgere i lokalområdet, stiller spørgsmålstegn ved detaljerne i arresthus-projektet.

"Jeg har svært ved at forstå, at flere byrådsmedlemmer er positive overfor et arresthus, når kommunaldirektøren på borgermødet gjorde det klart, at der manglede betragtelige analyser til grund for et så kompliceret og betydeligt valg med langsigtede socioøkonomiske konsekvenser. Der er så blevet refereret til kriminalforsorgens præsentation, men de kan næppe betegnes som objektive i denne sammenhæng. Det er også blevet nævnt, at der ikke findes konkluderende analyser vedrørende effekten på lokalmiljøet ved etablering af et arresthus - til det må jeg konkludere, at byrådet ikke tager konsekvenserne tilstrækkeligt seriøst," siger Christopher Jessen.

Han respekterer de borgere, som glæder sig over, at arresthuset vil skabe flere arbejdspladser i kommunen, men han lægger ikke skjul på faresignalerne.

"Jeg kan få øje på flere. Det må jeg desværre sige. Ejendomspriserne i nærmiljøet og en større del af kommunen kan falde. Ressourcestærke familier vil ikke være nabo til et arresthus. De vil søge mod andre kommuner, for de ressourcestærke har altid et alternativ. Ved faldende interesse for boliger vil det skabe et nedadgående pres og ændre den demografiske sammensætning mod mindre ressourcestærke familier. Snakker vi brand og tiltrækning for kommunen, så kan den også blive reduceret. Kommunen sammenligner sig med Albertslund, fordi de har Herstedvester Fængsel. Til det må jeg spørge, om det virkelig er kommunen Egedal vil sammenlignes med i relation til branding," lyder det fra Christopher Jessen.