Etableringen af et arresthus på dette område i Kildedal Nord er dert mest sandsynlige af de tre projekter, som Egedal Kommune har i spil. Arresthuset har mødt kritik blandt flere borgere, men der er også mange, der kan se det positive ved etableringen i Egedal. Arkivfoto

Arresthus i Egedal møder også borger-opbakning: "Det giver jo arbejdspladser"

Efter kommunens informationsmøde om Kildedal-området er det strømmet ind med positive tilkendegivelser for planen om et arresthus med plads til 200 indsatte

30. april 2020

Står det til Kriminalforsorgen, så skal Sjællands nye og moderne arresthus med plads til over 200 indsatte placeres i Egedal Kommune, nærmere betegnet i det åbne naturområde mellem Kildedal og Knardrup.

Planerne har dog siden offentliggørelsen i februar mødt stor modstand blandt flere Egedal-borgere, der både frygter for trygheden i området og ikke synes om udsigten til en seks meter høj mur.

Men der er også de Egedal-borgere, som bakker op om Kriminalforsorgens ønske om at bygge i Kildedal.

Efter kommunens virtuelle borger- og informationsmøde mandag aften er det nemlig strømmet ind med positive tilkendegivelser.

I Facebookgruppen "Egedal Nyt - den levende nyhedsvæg" gør flere borgere opmærksom på, at et arresthus vil føre en masse godt med sig.

"Det er en ideel placering, der kommer penge i kommunekassen og lokale arbejdspladser. Der vil også komme øget tryghed, når der konstant kører politibiler i området," skriver en borger, som får opbakning i facebook-tråden.

"Jeg kan ikke helt forstå, hvis man er imod arresthuset. Det burde give mulighed for at borgere kan få job," lyder det endvidere.

En tredje person kan heller ikke se, hvorfor Egedal Kommune skal takke nej til eventuelle arbejdspladser.

"Vi har vel alle i Danmark et ansvar for at løfte de opgaver, der er i et samfund, så hvorfor skal vi undsige os at have et arresthus. Det forstår jeg ikke - ej heller at vi skulle takke nej til arbejdspladser."

Ingen grund til bekymring På Egedal Rådhus er der stadig ikke taget stilling til, om Kildedal Nord-området skal huse et arresthus, et bolig-projekt eller ligefrem et DBU-træningscenter, som også har været i spil, men Egedal-borgmester Karsten Søndergaard er glad for opbakningen til et muligt arresthus.

"Det er helt fair at man råber op, hvis man er uenig og imod forslaget, men det glæder mig, at der også er borgere, som synes om planerne. Noget af modstanden går på trygheden ved at være tæt på et arresthus, og der må jeg bare sige, at jeg på ingen måde er nervøs. Der er intet farligt ved at få det herud, og hvis man eksempelvis kigger mod Albertslund, så bygges der også boliger lige ved Herstedvester Fængsel, så der er ingen grund til bekymring," siger Karsten Søndergaard, der ikke tøver med at kalde arresthuset for det mest sandsynlige af de tre projekter i Kildedal Nord..

"Det ene projekt udelukker ikke det andet, for området er stort, men Kriminalforsorgen har fra start været meget konkret i sin henvendelse. De skal finde en placering til Sjællands nye arresthus, og pengene er også bevilget i finansloven," siger borgmesteren.

DBU har nok at se til Han lukker ikke døren for DBU og det mulige fodbold-træningscenter, men i øjeblikket har han svært ved at se det i Kildedal.

"DBU snakker og arbejder med flere kommuner, men der foreligger ikke noget konkret. Selvfølgelig kunne det være rigtig spændende at få til Egedal, men der er også nogle ulemper - blandt andet i forhold til lyset. Når det er sagt, så tror jeg at DBU har vigtigere prioriteter i øjeblikket. Fodbolden ligger stille, og EM-slutrunden i Danmark volder problemer," siger Karsten Søndergaard.