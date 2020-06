Et stort arresthus er mere end godt på vej til Egedal Kommune og Kildedal Nord, men spørgsmålet er om kommunen og Kriminalforsorgen kan finde hinanden i forhold til prisen. Foto: Adobe/Stock Foto: methaphum - stock.adobe.com

Arresthus-bekymring i Egedal: Kan ende i slagsmål om pris

Kriminalforsorgens advokat er bekymret for, om prisen for grundstykket i Kildedal Nord bliver for høj. Derfor vil man nu indhente en supplerende selvstændig vurdering af markedsprisen for grundstykket, hvor der kan blive placeret et arresthus

Et stort arresthus er mere end godt på vej til Egedal Kommune og Kildedal Nord.

Men spørgsmålet er, om Egedal Kommune og Kriminalforsorgen kan finde hinanden i forhold til prisen på det grundstykke, som Kriminalforsorgen gerne vil købe.

Godt nok fremgår det af hensigtserklæringen, som kommunens administration har indgået sammen med Kriminalforsorgen, at begge parter er pligtige til at handle en grund til markedspris med udgangspunkt i, hvad grunden vil kunne handles for på aftaletidspunktet. Parterne har ligeledes har aftalt en fælles proces for at indhente en markedsprisvurdering fra ejendoms- og realkreditmæglere.

Egen vurdering Men i kommunens egen sagsfremstilling er fremført en bekymring, som er rejst af Kriminalforsorgens advokat i forhold til om prissætningen bliver for høj. Derfor vil Kriminalforsorgen også selv kigge på den pris, som de bliver stillet i udsigt.

"Kriminalforsorgen har oplyst, at de vil indhente en supplerende selvstændig vurdering af markedsprisen for grundstykket. Der foreligger en risiko for, at Kriminalforsorgen efterfølgende vil anvende den selvstændigt indhentede vurdering i forhandlingerne. Hvis det bliver tilfældet, vil konsekvensen være, at forhandlingerne ikke kan afsluttes inden for det mandat byrådet giver med nærværende sag," skriver kommunens administration i sagsfremstillingen.

Rent politisk tyder alt dog på, at det kommende arresthus bliver godkendt. På det seneste møde i kommunens planudvalg var der nemlig flertal for at arbejde videre med projektet.

Politisk flertal Den endelige beslutning skal stadig træffes senere på måneden i Egedal-byråd, men da både Venstre og Socialdemokratiet er for planerne, så skal meget vendes på hovedet, hvis ikke Kriminalforsorgen ender med at få grønt lys til deres Egedal-indtog.

Helt konkret har planudvalget stemt for en hensigtserklæring om at placere arresthuset på det kommunalt ejede areal i Kildedal Nord. Derudover var der flertal for, at der nu indledes forhandlinger med Kriminalforsorgen om salget af kommunens ejendom i Kildedal Nord.

Der blev også nikket ja til, at administrationen arbejder videre med et udkast til en helhedsplan for området, som udover arresthus giver mulighed for blandet byformål - eksempelvis boliger og idrætsfaciliteter med henblik på en præsentation for byrådet ved udgangen af 2020. Samtidig arbejder administrationen videre med en ny afgrænsning af den nordligste del af byudviklingsområdet med henblik på at den nordligste del fastholdes som åbent land.

Hensigtserklæringen viser i øvrigt, at der i finansloven er afsat midler til et arresthus med i alt 240 indsatte. I planlægningen tages der dog udgangspunkt i, at behovet er stigende, så det planlagte byggeri kan udvides til 320 eller 400 indsatte. Bygningsarealet ligger på 26.000 etm2 ved 240 pladser og til 41.000 etm2 ved 400 pladser.