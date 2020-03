Arrangement i Ganløse: Find din forsvundne arving

"Har du nogensinde overvejet om, der var en forbyttet prinsesse i din slægt eller måske en tugthuskandidat? Det har du mulighed for at opdage på et introduktionskursus til slægtsforskning. Her kan du få et dyk ned i din helt egen historie," skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse.