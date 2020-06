Arktisk plante er blevet til forretnings-succes i Egedal

I Stenløse ligger en arktisk succes ved navn Kvann Kompagniet. Med flid, interesse for Grønland, engagement og nysgerrighed, har de to kvinder bag virksomheden opbygget en spirende forretning, der udspringer fra den Grønlandske natur

Hvad har Grønland og Egedal til fælles?

Ikke umiddelbart meget. Men faktisk findes der en lille plante der binder de to områder sammen. Kvann. Planten havde for Danmarks vedkommende sin storhedstid i middelalderen, men på Rolandsgården ved Knardrup i Stenløse produceres der øl, bolcher, gin, sirup, krydderier, snapse og meget mere af den grønlandske planteurt.

I Egedal Kommune, hvor Kvann Kompagniet har hjemme, har borgmester Karsten Søndergaard som målsætning, at skabe de bedste forhold for erhvervslivet og har for nylig lanceret en kampagne, der netop skal sætte fokus på at handle lokalt i de Egedalske butikker og virksomheder. Derfor var han tirsdag på besøg hos Kvann Kompagniet.

"Historien om Kvann Kompagniet og selve planten er helt fantastisk. Jeg havde ikke hørt om Kvann før, men efter i dag vil jeg aldrig glemme det. Både smagen og historien er helt enestående. Jeg er virkelig positiv overrasket over, at sådan et firma kan blomstre op i Egedal. Ud over at folkene bag har en god ide og en historie om Grønland, som de gerne vil fortælle, så kræver det hårdt arbejde, at få et så unikt produkt ud over rampen. Den slags historier skal vi i kommunen være med til at fortælle. Jeg er meget imponeret," siger Karsten Søndergaard.

Kvann Kompagniet har en lille Kvannmark på gården, men importerer hvert år store mængder fra den vilde Sydgrønlandske natur, hvor fjeldkvanens smag er kraftigere end den strandkvan der kan findes rundt i Danmark. Og har Kvann Kompagniet har blandt andet som målsætning at få den gamle aromatiske køkkenurt med den intensive smag tilbage på de danske madborde.