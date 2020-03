"Vi vil derfor appellere til, at I i forhandlingerne har særligt fokus på de ekstraordinære udfordringer, som vi her i Egedal Kommune har udsigt til," skriver et samlet Egedal-byråd til forhandlerne i de aktuelle udligningsforhandlinger.

Appel fra Egedal Byråd til udligningsforhandlingerne: "Det vil have alvorlige konsekvenser, hvis Egedal Kommune mister et betydeligt millionbeløb"

Vi er en af de kommuner, hvor den demografiske udvikling vil kunne mærkes mest markant de kommende år. Antallet af 85+ årige vil frem mod 2030 vokse til næsten det tredobbelte her i vores kommune, og vi har bl.a. allerede igangsat arbejdet med at opføre et helt nyt plejecenter for at kunne håndtere opgaven. Det er nødvendigt, men det presser vores økonomiske fremtidsudsigter markant.

Samtlige partier i Egedal Byråd vil derfor gerne gøre opmærksom på de særlige forhold, der gælder for vores kommune – og som vi håber, at I vil tage højde for i det videre forhandlingsforløb:

Egedal Kommune følger de igangværende udligningsforhandlinger meget tæt. Det deler vi formentlig med alle andre kommuner her i landet, men vi synes, at særligt meget er på spil for vores kommune.

Det vil have meget alvorlige konsekvenser, hvis Egedal Kommune mister et betydeligt millionbeløb. Og det undrer os, at vi har udsigt til en merudgift på tæt ved 50 mio. kr., når Finansieringsudvalget for et par år siden præsenterede fem mo-deller for udligningsjusteringer, hvor vi stod til at få forbedret vores økonomi med mellem 20 og 40 mio. kr.

Vi er i en situation, hvor vi meget vanskeligt kan reducere vores serviceudgifter yderligere fra et niveau, der i forvejen er under landsgennemsnittet.

Og vi er samtidig i en situation, hvor vi vanskeligt kan øge skatten yderligere fra et i for-vejen højt niveau. Vores muligheder for at øge skatten er endvidere begrænsede af, at vi er omfattet af skråt skatteloft. Topskatteydere vil derfor ikke kunne bidrage til at finansiere skatteforhøjelsen, og det gør selvsagt regningen for de helt almindelige lønmodtagere ekstraordinær stor. Når regeringens reformudspil lægger op til at kompensere for tab i kommuner med lavt beskatningsgrundlag, un-drer det os derfor, at man ikke i stedet forholder sig til nuværende skatteprocenter.

Vi vil derfor appellere til, at I i forhandlingerne har særligt fokus på de ekstraordinære udfordringer, som vi her i Egedal Kommune har udsigt til. Vi noterer os regeringens ambition om at øge udligningen for kommuner med lav skat og høj service, men kan slet ikke genkende os selv i den situation. Vi noterer os regeringens ambition om at øge vægten af de sociale kriterier, men appellerer til også at huske de aldersbetingede udgifter - særligt i en tid, hvor antallet af ældre borgere stiger markant og skal tilbydes en værdig ældrepleje. Og vi noterer os regeringens ambition om at indregne middellevetid, men appellerer til, at man ikke straffer kommuner, som målrettet har arbejdet med forebyggelse og sundhedspleje gennem en årrække.

Vi ønsker jer alle et godt forhandlingsforløb og ser frem til en forhåbentlig god aftale for alle, herunder borgerne i Egedal.

Med venlig hilsen

Byrådet i Egedal Kommune