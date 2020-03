Anita Hess overdrog 3.500 år gammelt bronze-sværd til Egedal

"Jeg overdrager det til jer i håb om, at det kan få et liv et sted her i kommunen, så det kan komme andre end mig til glæde. Og så kan vi jo komme med vores børnebørn og se det," lød det fra Anita Hess.