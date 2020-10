Andreas Hermansen springer ud i det: Laver eget juleteater

"Jeg tænkte, fandme nej, så sætter jeg det op selv. Jeg fik to af de skuespillere, der skulle have været med, med på ideen, og så gik vi i gang."

For at have mange opgaver på én gang er ikke noget nyt fænomen for Hermansen. Som vi tidligere har omtalt i Lokalavisen, er han en meget aktiv og efterspurgt herre, der både optræder som konferencier, laver teaterkoncert, driver skuespillerskole - og meget andet.