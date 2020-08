Anders Nexø Jønsson runder et skarpt hjørne

Efter endt skolegang startede han i 1988 som konstabelelev i Søværnet for dér at uddanne sig til elektronikmekaniker, og han erhvervede da også sit lærebrev i 1993.

I 1996 blev han gift med sin Gitte, med hvem han har 2 børn, begge nu i tyverne. Efter fem år i en lejlighed på Nørrebro i København, købte de først et rækkehus i Ølstykke, som senere, da det blev for lille til den voksende familie, blev skiftet ud med en villa, også beliggende i Ølstykke.

I 1998 valgte han at forlade Søværnet efter 10 "lærerige år", som han siger: "hvor jeg både lærte at indordne mig, men også at stikke en finger i jorden, inden jeg udtaler mig om noget."

Han startede så i sin fars håndværksvirksomhed, et mindre isoleringsfirma, VIMO Isolation, som han købte for 8 år siden i 2012.

Flere poster

Her har han gennem de forløbne 13 år beklædt en række tillidsposter, indtil han i år blev valgt ind i logens ledelse i embedet som ceremonimester. Her har han blandt en række andre ansvarsområder til opgave at udvælge og sammensætte logeaftenens musikprogram hver torsdag i logesæsonen fra september til maj, idet musik er et væsentligt element i de ugentlige logehandlinger.