Alt tyder på at private igen kan benytte genbrugspladsen i eksempelvis Ølstykke. Arkivfoto Foto: PETER RAHBEK

Anbefaling fra Kommunernes Landsforening: Nu kan Egedal og andre kommuner åbne genbrugspladserne igen

Sundhedsmyndighederne vurderer nu, at kommunerne kan åbne genbrugspladserne for private, hvis en række sikkerhedsforanstaltninger følges. KL anbefaler derfor kommunerne at åbne pladserne fra tirsdag den 31. marts

Lokalavisen Egedal - 28. marts 2020 kl. 19:45

Alt tyder på, at de lokale genbrugspladser i Ølstykke, Stenløse og Smørum kan åbne igen fra på tirsdag den 31. marts. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kommunernes Landsforening (KL). Siden regeringen den 11. marts meldte ud, at store dele af den offentlige sektor skulle lukkes ned for at begrænse smittespredning af coronavirus, har de kommunale genbrugspladser været lukket for private. KL har gennem længere tid været i dialog med myndighederne om situationen, da der flere steder er opstået udfordringer med affald, der ophobes og smides i bl.a. naturen. Det har været afgørende for KL at få en vurdering af, at en genåbning kunne være sundhedsmæssig forsvarlig. Den vurdering er nu kommet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen vurderer, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, så der ikke opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt.

Vis hensyn KL ændrer derfor sin anbefaling til kommunerne til, at genbrugspladserne åbner fuldt ud og med fuld bemanding fra tirsdag den 31. marts 2020. ”Det har været afgørende for os, at en genåbning af genbrugspladserne kunne være sundhedsmæssig forsvarlig. Det helt overordnede hensyn i denne tid er, at vi skal begrænse smittespredning mest muligt. Derfor er det også vigtigt, at vi tager de rigtige forholdsregler og følger myndighedernes anbefalinger, når pladserne genåbner,” siger Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg. KL anbefaler, at der åbnes samtidigt på tværs af hele landet, så behovet for at komme af med affaldet spredes mest muligt. ”Det er vigtigt, at vi alle sammen udviser tålmodighed, tager hensyn til hinanden og ikke mindst til de medarbejdere, der nu skal organisere pladserne på en anden måde. Jeg vil derfor opfordre til, at alle ikke kører afsted tirsdag morgen, og at man lige overvejer, om man kan vente med at aflevere sit affald i noget tid endnu,” siger Jacob Bjerregaard.

Ønsker adgangsbegrænsninger For at åbningen kan foregå forsvarligt i forhold til smittefare for borgere og medarbejdere, bør kommunerne, ifølge KL, indføre adgangsbegrænsning, der passer til den enkelte kommune. Det kan fx være portvagt, bomløsninger, nummerpladestyring, onlinebooking eller lignende. Samtidig bør det overvejes, om der kan være en kommunal myndighedsperson med erfaring med miljøtilsyn til stede på pladserne, lyder det fra KL. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at man på genbrugspladserne sikrer hyppig rengøring af fælles kontaktpunker, så man minimerer risikoen for indirekte smitte via disse. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler også, at brugerne ved tydelig skiltning på pladserne opfordres til at holde afstand til andre på pladsen samt udføre håndhygiejne, når de har forladt pladsen.