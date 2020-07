Analyse: Trods Corona har Egedal fået flere nye virksomheder

Da Coronvirus ramte Danmark i marts, så det i de første måneder ud til at bremse iværksætter-trangen. Men lysten til at starte egen virksomhed lever fortsat i bedste velgående, skal man tro en ny analyse.

"Som land har vi ganske enkelt brug for, at der skabes nye virksomheder. Vi har brug for mennesker, som tør starte egen virksomhed. Nye virksomheder er fremtidens vækst-motorer, og det glæder mig, at der i skyggen af coronavirus rent faktisk blev stiftet mange nye virksomheder i årets første seks måneder", siger Martin Thorborg, adm. direktør i Dinero.