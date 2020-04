Alt er online - nu også de lokale spejderes lodseddelsalg

Det er ikke kun de lokale virksomheder, der er udfordret på indkomst under nedlukningen af landet. Også de lokale foreninger er udfordret.

KFUM-Spejderne i Egedal plejer at sælge lodsedler for at kunne tage på sommerlejr. I år bliver der dog ikke noget af at gå rundt fra dør til dør i kommunen eller sælge lodsedler til de lokale banko-arrangementer.

Det har fået de lokale spejderledere til at tænke kreativt og lade sig inspirere af nogle af de mange nye online-tiltag, der har afløst den måde, man plejer at gøre mange ting på.

Så nu sælger KFUM-Spejderne deres lodsedler online.

"Rent praktisk kommer det til at foregå ved at folk udfylder en formular på vores hjemmeside," fortæller gruppeleder Jesper Holm Pedersen og fortsætter:

"Der kan de så vælge om de vil have leveret lodsedlerne i deres postkasse, eller om de hellere vil have at vi skraber lodsedlen for dem og sender dem en video af det. Vi skriver deres telefonnummer på lodsedlen, inden vi skraber den, så køberen kan se, at det faktisk er deres lodseddel vi skraber."

Betalingen er selvfølgelig også uden kontanter i disse tider.