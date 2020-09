Se billedserie "Min datter på bare tre år kunne i princippet have ligget i værelset på den anden side af væggen. Det gør mig rigtig bange og utryg," siger Alice Beicher, der her ses med sin datter. Fotos: KT

Alice har fået ødelagt sin flytte-drøm: To gange drønede en bil ind i huset

"Min 3-årige datter kunne have ligget og sovet i huset. Jeg er dybt chokeret - også over at man bare vælger at køre fra stedet uden at efterlade en seddel," siger Alice Beicher, som to gange på én måned har fået smadret facaden i sit nye hus på Birkevej i Stenløse

18. september 2020

For små fire måneder siden var hun den lykkelige ejer af et nyt hus på Birkevej i Stenløse, men i dag er lykken afløst af vrede og fortvivlelse.

Alice Beicher har nemlig to gange på cirka en måned fået facaden i sit nye hus ødelagt ved at en bil har bakket direkte ind i husmuren og trykket væggen ind.

"Første gang var i starten af august, hvor jeg var ved at få huset renoveret og gjort klar til indflytning. Pludselig ringede min brors kone til mig om eftermiddagen og sagde, at der var en stor flænge i væggen. Det kunne jeg ikke forstå, og min første tanke var faktisk, om huset ville kollapse. Det skete heldigvis ikke, men væggen fik et stort tryk, og indervæggen flækkede," siger Alice Beicher, da Lokalavisen Egedal møder hende på adressen.

Natten til onsdag den 2. september blev Alice Beicher så ramt af et lignende uheld.

"Min bror ringede til mig ti gange, mens jeg var på arbejde. Til sidst tog jeg den, og så sagde han, at nogle igen havde bakket ind i huset. Det lød som en dårlig joke, og jeg troede ikke på det, men da jeg kom hjem, så kunne jeg jo godt se at det var rigtigt. Denne gang var det sket på den anden side af hoveddøren, men det var nok fire gange så slemt som første gang," siger Alice Beicher.

Mange spørgsmål Mens håndværkerne er i fuld gang med at renovere de seneste skader, så gør Alice Beicher status over de to episoder, som har ramt hende hårdt.

"Jeg er stadig rystet, og jeg tænker meget på det, for spørgsmålene hober sig op. Hvordan kan det ske, og når man ender med at køre ind i et hus, hvorfor efterlader man så ikke en seddel. Min datter på bare tre år kunne i princippet have ligget i værelset på den anden side af væggen. Det gør mig rigtig bange og utryg," siger Alice Beicher.

Nu er det sket to gange. Tænker du, at nogle bevidst har kørt ind i huset?

"Nej, jeg tænker, at der er tale om to uheld. Jeg kan ikke forestille mig, at nogle bevidst bakker ind i et hus. Det lyder helt vanvittigt, for jeg har ingen fjender eller et udestående med nogen."

Alice Beicher lægger ikke skjul på, at episoderne har haft økonomiske konsekvenser.

Kan mærkes økonomisk "Begge gange har min forsikring dækket, men det har kostet flere tusinde kroner i selvrisiko, så på den måde gør det ondt og kan mærkes. Jeg skal bo her alene med min datter, så økonomien skal hænge sammen. Jeg har dog heldigvis et godt job som butikschef i Change i Egedal Centret," siger Alice Beicher, som nu er sat tilbage i byggeprocessen.

"Jeg skal efter planen flytte ind 1. oktober, men det når jeg ikke nu. Der mangler stadig en masse ting, så jeg hænger på to huslejer i øjeblikket," siger hun og kigger ind i huset, hvor håndværkerne knokler.

"Jeg må bare kigge fremad og komme videre, men jeg kan da ikke lade være med at tænke på, hvordan man kan være så uheldig," siger hun.