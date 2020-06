Alexander blev årets første Egedal-student: "Det er bare så fedt"

"Det er bare så fedt. I tre år har jeg hentet på at få huen på hovedet, så jeg er rigtig glad og også temmelig lettet. Det er helt sikkert et stort øjeblik," sagde den unge mand.

Hvordan skal det fejres? "Familien samles, og så skal jeg nok også have en tår at drikke. Jeg glæder mig også helt vildt til på fredag, hvor vi skal ud og køre vogn. Det er et højdepunkt, og selvom corona-situationen bliver taget alvorlig, så skal det ikke ødelægge en god tradition," sagde Alexander Staal Madsen, inden han traditionen tro fik lov til at hejse flaget med rektor Camilla Rye Jørgensen.

"Til tider har det været hårdt, og jeg husker 2.G som et år med mange opgaver og meget at se til. Man kan sige, at det var året, hvor vi blev kørt i stilling til eksamen. Selve eksamen har jeg faktisk ikke været nervøs for. Jeg har været godt forberedt og klaret det fint, men jeg er også glad for at det nu er overstået," sagde den nybagte student.