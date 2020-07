Akvarelkursus på Kulturgården

Et akvarelkursus kommer på Gulddysse Kulturgård på Gulddyssevej 70 i Gundsømagle fra den 29. til den 30. august - begge dage fra klokken 10.00 til 16.00. Underviseren er akvarelmaler Kai Glad

"At male med akvarel kan være temmelig uoverskueligt. "Bordet fanger" nemlig, og man kan ikke bare male over og rette til, som med f.eks. akryl og oliemaling. Derfor er man nødt til at planlægge sit akvarelmaleri grundigt, inden man går i gang, hvis resultatet skal blive godt," lyder det i en pressemeddelelse.