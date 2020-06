Hvis alt går efter planen, så skal elever og lærere fra den nye Ølstykke Privatskole starte skoleåret til august i midlertidige pavilloner på Spejderengen. Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Aftale kan være under opsejling: Nu kigger kommune på privatskoles købstilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aftale kan være under opsejling: Nu kigger kommune på privatskoles købstilbud

Egedal-borgmester Karsten Søndergaard håber at opnå enighed med Ølstykke Privatskole om skolens planlagte køb af Spejderengen i Ølstykke

Lokalavisen Egedal - 04. juni 2020 kl. 08:05 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ølstykke Privatskole har fået grønt lys til at leje sig ind i midlertidige pavilloner på Spejderengen, så skolen kan være klar til det nye skoleår til august i år.

Men som Lokalavisen Egedal skrev i sidste uge, så er lejeaftalen betinget af, at den nye skole inden 1. august afleverer et bindende tilbud på købet af arealet på Spejderengen, hvor skolen efter planen også skal ligge permanent.

Ifølge Johan-Benjamin Spendrup Hahn, formand for Ølstykke Privatskole, så har privatskolen dog allerede sendt et købstilbud til Egedal Kommune, og det bliver også bekræftet af borgmester Karsten Søndergaard (V).

"Ja, vi har modtaget det. Det gjorde vi efter vores byrådsmøde (onsdag den 27. maj, red), så det er stadig meget nyt," siger Karsten Søndergaard til Lokalavisen Egedal.

Dermed er fokus rettet mod at forhandle en købskontrakt på plads, så den nye Ølstykke-skole kan arbejde videre på at gennemføre det permanente byggeri på Spejderengen.

"Nu er vi i gang med at kigge på deres tilbud, så det er en vurdering, som vi har taget hul på, og målsætningen er selvfølgelig at lande en aftale," siger borgmesteren, og løfter sløret for ét af de punkter, som kræver en afklaring.

Størrelse på grunden "Fra både vores og privatskolens side skal vi finde en løsning på størrelsen på det areal, som de ønsker at købe. Hvor stor skal grunden være. Det skal vi kigge på," siger Karsten Søndergaard.

Mens en købsaftale mellem Egedal Kommune og Ølstykke Privatskole kan være under opsejling, så har privatskolen også sideløbende mere end travlt med at indfrie den tidsplan, der skal sikre en skolestart til august i midlertidige pavilloner.

Som omtalt i sidste uge, så skal skolen inden 1. august nemlig både sikre et område i nærområdet til personaleparkering, ligesom der skal afleveres en byggetilladelse, hvor der er gjort rede for blandt andet kloakering, vand, el og sikkerhedsforanstaltninger.

Flere byrådsmedlemmer har kaldt tidsplanen for stram, usikker og bekymrende, og Karsten Søndergaard lægger da heller ikke skjul på, at den midlertidige del af projektet er presset på tid.

"Tidsplanen er ambitiøs, men det er et spændende projekt, så skolen skal have held og lykke, men som borgmester føler jeg også et ansvar for at børn og forældre kommer godt videre. Når det er sagt, så kan vi som kommune ikke gøre mere. I forhold til opstarten i de midlertidige lokaler, så er det op til privatskolen," siger Karsten Søndergaard.

Ligesom viceborgmester Ib Sørensen (A), så er Karsten Søndergaard også forundret over den kovending, som skole-projektet har taget.

Overraskende drejning "Det er jo ikke mange måneder siden, at vi i byrådet sagde ja til at sælge grunden til dem, fordi de kom med et klart ønske om at overtage et areal på Spejderengen. Nu vil de pludselig starte med at leje et andet område på grunden, og det er en overraskende drejning, for det har privatskolen ikke tilkendegivet overfor os politikere," siger Karsten Søndergaard.

Hvis Ølstykke Privatskole holder tidsplanen og får grønt lys til opstarten til august, så skal de midlertidige lokaler opføres til skolens ene spor fra 0.-9. klasse. Den midlertidge pavillon vil efter planen kunne rumme cirka 195 elever og 18 ansatte.

relaterede artikler

Byrådet i Egedal undrer sig over stram tidsplan: Ny privatskole i kamp mod uret 29. maj 2020 kl. 09:47

Efter beslutning om privatskole i Ølstykke: Foreninger peger på naturcenter ved skov 28. maj 2020 kl. 13:15