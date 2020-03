Afsenderen er Henning N. Jensen fra Smørum: Danmarks første Dankort på museum

Se billedserie Henning N. Jensen fra Smørum har leveret et af Danmarks første Dankort til Nationalbankens nye udstilling "En skat til Danmark", som åbner til maj. TV 2 har netop sendt en programrække om, hvordan udstillingen blev til, den kan også ses på TV 2 Play.

Henning N. Jensen fra Smørum husker tydeligt Dankortets svære fødsel. Nu leverer han Danmarks første dankort til udstillingen "En skat til Danmark", der vises på Nationalmuseet fra 1. maj til 18. oktober

Lokalavisen Egedal - 05. marts 2020 kl. 14:50 Af Anne Lønstup

De fleste af os bruger det hver dag. Uden at skænke det en tanke. Men tilbage i 1983, da dankortet så dagens lys, var det noget, de fleste opfattede som komplet ubrugeligt. Gode gamle kontanter og checks vidste man, hvad var. Men et plastikkort til at betale med!?

I dag laves der 1,4 mia. transaktioner om året med dankortet, så man kan roligt konkludere, at den første skepsis blev overvundet.

Og nu kommer Danmarks første Dankort også på museum. Det sker, når Nationalmuseet åbner udstillingen, "En skat til Danmark".

Før åbningen af udstillingen har et ekspertpanel udvalgt i alt 80 genstande, som alle er vidnesbyrd fra historiske begivenheder, der rystede, samlede og splittede danskerne i de sidste 100 år.

Det lille plastickort bliver en af genstandene på udstillingen, og netop det kort kender Henning N. Jensen fra Smørum bedre end de fleste.

Han var tidligere ansat som markedschef i Dankortselskabet PKK, som var et fælles selskab for banker og sparekasser. I den position havde han til opgave at sprede kendskabet til Dankortets velsignelser. Og det var ikke så let i begyndelsen, fortæller han:

"Der opstod jo en politisk storm omkring Dankortet. Både detailhandel, Forbrugerrådet, bankerne og sparekasserne diskuterede brugen af kortet. Der var meget modstand i starten, fordi det var så revolutionerende en betalingsform, og fordi det for nogen var svært at forstå, hvad der foregik," siger han og tilføjer.

"Folk fik det og puttede det ned i pungen uden at bruge det til noget."

Charterkortet I 1984 blev det elektroniske Dankort lanceret og de første pengeautomater sat op i neutrale bygninger som isenkræmmere og skohandlere, der godt kunne se fidusen i, at kunderne kom forbi deres forretning. Men det var først i 1986, da det lykkedes for Henning N. Jensen og hans kolleger at få COOP og Dansk Supermarked til at sætte terminaler op, at brugen af Dankort rigtig tog fart.

"Så begyndte folk at bruge det. Her var der mulighed for at få kontanter tilbage efter bankernes lukketid, og det kunne man bruge til noget. Men det store gennembrud kom 1. september 1988, da VISA-dankortet blev udstedt og markedsført som 'charterkortet'. Nu kunne danskerne rejse ud og bruge deres kort med samme pinkode, uanset hvor i verden man befandt sig."

Når man lytter til Henning N. Jensens beretning, er der ingen tvivl om, at Dankortet er en vigtig del af den nyere Danmarkshistorie. Det er da også, hvad Nationalbanken har skønnet.

Derfor vil et af de allerførste Dankort ved Henning N. Jensens hjælp kunne ses på udstillingen "En skat til Danmark.

Undslap makulering Oprindelig skulle udgåede Dankort leveres tilbage til pengeinstitutterne, hvor de blev makuleret, men det er lykkedes Henning N. Jensen at få fingre i et kort, der har overlevet. Det er så tidligt, at det er uden foto. Til gengæld er det udstyret med cpr-nummer, hvilket man senere gik væk fra af sikkerhedsgrunde.

TV2 har lavet en række udsendelser om, hvordan udstillingen blev til, og her kan man på mandag den 24. februar se det afsnit, hvor Henning N. Jensen møder op på museet og bl.a. møder museets direktør, Rane Willerslev, og fortæller om Dankortets historie.

"Udsendelsen blev optaget i november, men jeg blev allerede kontaktet af Nationalmuseet for et år siden. I ventetiden før udsendelsen blev optaget, talte jeg bl.a. med komikeren Jacob Haugaard, hvis jakkesæt syet af sækkelærred kommer med på udstillingen. Nogle af de andre ting, der bliver udstillet, er en brandhjelm, som blev båret af den brandmand, der omkom under den store fyrværkeribrand i Seest. Der kommer også en brudekjole, som er syet af faldskærmsstof fra krigens tid, og som er leveret til udstillingen af en kvinde, hvis mor bar den samme kjole til sit bryllup," fortæller Henning N. Jensen.