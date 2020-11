Områdebestyrelserne er ikke enig i den politiske beslutning om at aflevere og hente institutionsbørn udenfor ved indgangen. Arkivfoto.

Aflevering af børn udenfor: Forkert at træffe beslutningen på et politisk plan

Formændene fra de fire områdebestyrelser i Egedal Kommunes dagtilbud sætter ord på corona-beslutningen om at aflevere og hente børn udenfor

Lokalavisen Egedal - 02. november 2020 kl. 11:07 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Sindene har været i kog siden Familieudvalget i Egedal Kommune besluttede at gøre corona-ordningen permanent, hvor forældre skal aflevere og hente deres børn ved indgangen udenfor daginstitutionerne.

Selvom Familieudvalget nu har besluttet at revurdere sin beslutning på et onlinemøde den 12. november, så sætter formændene for de fire områdebestyrelser ord på sagen.

Det gør de i følgende fælles udtalelse til Lokalavisen Egedal.

"Områdebestyrelsernes umiddelbare forståelse af dialogmødet i juni var at komme med en tilbagemelding på, hvad der havde fungeret, og hvad der ikke havde fungeret under nedlukningen i foråret. Heriblandt, blev det nævnt, at det havde fungeret fint med aflevering i indgangen, og at det med at melde ind i forvejen også havde fungeret. Netop dette var noget, man godt kunne bruge ved en eventuelt ny/lignende situation. Under mødet blev der dog også lagt væk på, fra alle områder, at et af de bedste tiltag var, at man havde gjort det muligt, at kunne tilpasse retningslinjer fra regeringen lokalt i det enkelte hus. Noget som hele familieudvalget, centerchefen samt områdelederne fik stor ros for. Efter mødet blev der ikke udsendt noget referat eller indkaldt til nogen yderligere dialog omkring erfaringerne imellem familieudvalget og områdebestyrelserne. Da der ikke er et referat fra mødet, er det derfor også uklart hvilke personer der deltog på mødet, ud over den daværende formand for familieudvalget, centerchefen og velfærdsdirektøren," skriver Karin Frydenlund Jespersen (Formand for Områdebestyrelsen Slagslunde/Ganløse), Mikkel Hansen (Formand for Områdebestyrelsen Smørum), Frederikke Hallsson-Elhauge (Formand for Områdebestyrelsen Stenløse) og Christian Jusjong (Formand for Områdebestyrelsen Ølstykke).

Stor frustration "Efter vi i områdebestyrelserne blev opmærksomme på beslutningen i Familieudvalget den 8. oktober, det vil sige. da referatet kom ud, har vi forsøgt at få fat i den nyligt konstituerede formand for familiudvalget, Rikke Mortensen. Vi i områdebestyrelserne ønskede at undgå frustration blandt pædagoger og forældre, ved at lægge op til at holde offentliggørelsen af udmeldingen tilbage, og i stedet gå i dialog med os i områdebestyrelserne. Herved håbede vi på, at vi kunne undgå en shitstorm mod familieudvalget. På trods af flere forsøg på at få familieudvalget i dialog, blev udmeldingen offentliggjort via Famly til alle forældre den 27/10. Dette skabte med det samme stor frustration ude blandt forældrene, som derefter har forsøgt at råbe politikerne op via sociale medier og E-mails. Familieudvalgets primære kommunikationsvej, har været via facebook, hvilket vi som områdebestyrelser finder dybt mærkværdigt, da man via kommentarer så udstiller hinanden. Vi har derfor forsøgt at holde os til direkte kommunikation via E-mail med familieudvalget, men desværre uden held," skriver formændene, som også gør sin holdning helt klar.

"Vores holdning har siden dialogmødet tilbage i juni været, at man fra politiske hånd bør ligge alt daglig ledelse ud til den daglige leder i den enkelte institution. Vi har i områdebestyrelserne en stor tiltro til de daglige ledere, og vi tror på, at de vil det bedste for det enkelte hus. Det er ligeledes den daglige leder, som har følelse med, hvad der virker i det enkelte hus, og har til opgave at skabe og sikrer et godt samarbejde, mellem forældre og institution. Der er rigtig mange faktorer, som gør sig gældende i hvert enkelt hus - blandt andet de fysiske rammer, det pædagogiske personale, størrelse af institution, forældre og børn. Da disse faktorer er forskellige fra institution til institution, mener vi fra områdebestyrelserne, at det slet ikke giver mening at lave en sådan beslutning på politisk plan. Man kan anbefale, eller udarbejde et værktøj til institutionerne, som institutionerne frivilligt kan gøre brug af, hvis institutionen selv mener, at det kan give en fordel," skriver områdebestyrelserne og fortsætter:

Lad os løfte niveauet "Vi ønsker ikke at diskutere hvorvidt det faglige er bedre eller dårligere, ved at benytte disse initiativer. Dette mener vi, at de folk som er uddannet og specialiseret på området (læs pædagoger og daglige ledere), i langt højere grad er i stand til at beslutte. Vi har nogle rigtig gode institutioner i Egedal kommune, takket være et godt forældresamarbejde, nogle fantastiske pædagoger og nogle gode ledere. Lad os blive ved med at styrke dette, så vi samlet kan løfte niveauet endnu højere."