Advokat om rydning af træer til supercykelsti: 'Ekstremt arrogant'

Her betegner han det som "en voldsom fremfærd fra kommunens side", og henviser blandt andet til en tidligere udtalelse fra Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune: "Bo Vesth forklarede jo i jeres egne artikler, at man ikke havde til sinde at tromle borgerne. Derfor virker det jo helt ekstremt arrogant, at kommunen igangsætter rydningen af borgernes grund, vel vidende, at Vejdirektoratet fordi sagen giver anledning til principielle overvejelser, har lovet sin afgørelse i januar måned. Kommunen nægter altså at vente nogle få uger trods denne orientering."

Vil ikke vente

Stig Boe Krarup mener, at flere forsøg på dialog om kompromiser og alternative løsninger er blevet ignoreret, og han undrer sig over at kommunen nu ikke vil vente på klageafgørelsen:

"Normalt kan forvaltninger ikke gennemtrumfe sine beslutninger henover hovedet på borgerne, uden politiet eller Fogedrettens mellemkomst, men kommunen har simpelthen nægtet at lade grundejerne blive hørt i en almindelig retsproces. Hvis kommunen er så sikker på sin sag, kan den jo blot vente nogle få uger, eller i det mindste få fogedrettens ord for, at arbejdet skal påbegyndes, fremfor at vende det døve øre til både Vejdirektorat, egne borgere og almindelig retssikkerhed. Det er i mine klienters øjne beskæmmende for lokaldemokratiet i Egedal Kommune", skriver advokaten.

Han henviser til, at grundejerforeningen har påpeget et alternativ, der efter hans mening er billigere for byens skatteborgere:

"Men også det ser man stort på. Derfor skal opfordringen herfra være helt klar. Stands arbejdet indtil en afgørelse foreligger og respektér den almindelige retsproces, når kommunen vil gennemtrumfe en løsning på trods af protester."

Lokalavisen har forelagt kritikken fra advokat Stig Boe Krarup til Bo Vesth (V). Læs hans svar andetsteds på her på hjemmesiden, sn.dk/egedal.