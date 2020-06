Årets højdespringer hos Dansk Byggeri: Kæmpe erhvervs-succes for Egedal Kommune

Egedal Kommune har som mål at være blandt de allermest erhvervsvenlige kommuner i hovedstadsregionen. Det mål er nået. Kommunen ligger på en flot 2. plads. Det glæder formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget.

"Det er intet mindre end fantastisk. Det her har vi arbejdet så hårdt på, nemlig at være en erhvervsvenlig kommune. Nu høster vi for den politik, vi har fulgt i de seneste år. Vi har haft stort fokus på samarbejde mellem vores skoler og vores lokale virksomheder, dækningsafgiften blevet nedsat med 50 procent og ikke mindst er der nu et tæt samarbejde mellem kommunen og de lokale virksomheder," siger Charlotte Haagendrup.

Klar ambition

"Jeg har en klar ambition om at Egedal Kommune skal være blandt de bedste i Danmark når det kommer til at være en erhvervsvenlig kommune. Det er vi nu. Men vi hviler ikke på laurbærrene, vi fortsætter indsatsen. Vi skal kunne tilbyde vores lokale erhvervsliv de bedste vilkår. En godt og sundt erhvervsliv er ensbetydende med et højt serviceniveau og en økonomisk sund kommune. Vi har en ambition om at skabe verden bedste hverdag for Egedalborgerne - og det indebærer også masser af arbejdspladser lokalt - så det går hånd i hånd med vores erhvervsambitioner," siger Karsten Søndergaard.