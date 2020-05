Se billedserie Kort tid efter brylluppet for 70 år siden åbnede ægteparret Joan og Knud Erik Lund Sørensen en frugt- og grøntsagsforretning på Frederiksberg.

70 års ægteskab i Stenløse - det skal fejres

Et jernbryllup er lidt af en bedrift - Joan og Knud Erik Lund Sørensen fra Stenløse bor i eget hus og klarer alting selv - inklusive have med egen avl af jordbær og kartofler

Lokalavisen Egedal - 07. maj 2020

På Gulspurvevej i Stenløse bor et par, der den 21. maj har været gift i 70 år.

De hedder Joan og Knud Erik Lund Sørensen, og de havde allerede inviteret til jernbryllup for 38 personer, da en virus invaderede verden og udskød festen på ubestemt tid.

Eller måske en gang til næste år, som 95-årige Knud Erik Lund Sørensen svarer, da han bliver spurgt, om fejringen af jernbrylluppet bliver til noget.

Netop nu er han ved at remontere fiskebassinet i haven, og hver dag cykler han afsted for at købe ind og for nyde en tur i Stenløse, som han uden tøven kalder "det mest vidunderlige sted".

Joan og han flyttede til Stenløse i 1999.

"Vi gjorde det modsatte af alle andre. Vi købte hus, da vi var ved at blive gamle," konstaterer han med et smil.

"Vi havde haft sommerhus i Munkerup, og da vi solgte det, kunne vi ikke undvære en have - vi er jo gamle grønt- og frugthandlere - så vi købte huset her," siger hun.

Interviewet foregår på terrassen, og Knud Erik serverer kaffe, småkager og mørk chokolade. Han henter også et tæppe til sin kone og hjælper hende med at trække tykke sokker på fødderne. Så man tror ham ikke helt, da han siger til hende:

"I 77 år har jeg sloges med dig!"

12 år - én uges ferie Parret flyttede til Stenløse inde fra byen, hvor de havde boet sammen, siden de blev gift i 1950. I begyndelsen drev de en frugt- og grønthandel på Falkonér Allé. Deres tre børn kom til, og de kom med i forretningen, for der var ingen andre til at passe dem. Knud Erik var på grønttorvet klokken seks om morgenen, men for at kunne købe en grund, hvorpå de siden byggede et sommerhus, tog Joan ekstrajob på en fabrik, hvor hun monterede globus'er.

"Det var travle år, hvor vi i 12 år ikke holdt sommerferie. Nej, det passer ikke, ét år lukkede vi i otte dage og tog ferie," siger Knud Erik.

De solgte forretningen i begyndelsen af 1960'erne, da supermarkederne udkonkurrerede de små specialbutikker. Hun fik bl.a. job hos Neye, mens han fik mere end 25 år som indkøber af kontorartikler i en engrosforretning. Et arbejde han var så glad for, at han fortsatte, til han blev 76 år.

Motionerer med hovedet Den opmærksomme læser har nok konstateret, at dette jernalderbrudepar ikke har sparet sig selv for arbejde. Og sådan er det stadig.

Da de sidste år fik fældet en række gamle træer i haven, var det Knud Erik, der huggede træet op til brænde til brændeovnen, fortæller Joan. Hun er ikke selv så godt gående som tidligere, men en halv time om dagen går hun da, og så er terrassen hendes ansvarsområde, mens resten af haven er hans.

"Men det er ikke nok at holde kroppen rørig, man skal også motionere den her," siger Knud Erik og peger på hovedet. De læser, løser krydsord, fotograferer og holder sig i kontakt med familien via Ipads.

"Og så er det vigtigt at spise grøntsager og frugt," supplerer hun.

De er enige om, at man ikke skal blive fanatisk, og de nyder hver aften et glas vin.

Hemmeligheden bag et langt og velfungerende parforhold har han et hurtigt bud på: "Man skal hele tiden sige Ja og amen," siger han - og hun griner med.

Mere alvorligt kommer de i fællesskab frem til, at de altid har været gode til at snakke sammen. De læser kriminalromaner og anbefaler hinanden gode læseoplevelser. De diskuterer også, hvad de ser i fjernsynet (men ærgrer sig over, at nutidens skuespillere taler så utydeligt) og så er de opmærksomme på hinanden.

"Vi lever også på minderne," tilføjer han og fortæller om mange rejser, de har taget på, senest da de som diamantbrudepar tog på krydstogt ved Middelhavet.

Feriebarnet Joan Og hvordan mødtes de så dengang for over 70 år siden? Jo, de var kun ni og 15 år. Hun var feriebarn fra København på besøg i Allingåbro på Djursland, hvor han var fra. Hun kom igen hver sommer, og som unge blev de kærester. Da hun var 19 og han 25 blev de gift i Sankt Thomas Kirke på Frederiksberg.

"Jeg synes, at tiden er gået hurtigt," siger hun.

"Ja, tiden er fløjet afsted, især efter at vi blev pensioneret," siger han.

De har stadig to søskende tilbage hver - hun har to søstre, han to brødre - men alle deres venner og bekendte er faldet fra.

Familien er vokset fra tre børn til fem børnebørn og fire oldebørn. De kom alle sammen forbi for få dage siden for at overraske jernbrudeparret med en Ipad til hver og med en lille fest på terrassen.