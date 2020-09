Se billedserie Henrik Houmann (til venstre) og hans far Flemming Houmann har alt mulig grund til at smile. I 50 år har de drevet en velfungerende og populær planteskole på Skrædderbakken mellem Ølstykke og Jyllinge. Fotos: KT

50 års blomster-eventyr: Fra åben mark til en blomstrende oase

Det startede med 5000 fyrretræer på fire tønder land - i dag er det et stort blomster-paradis, som folk besøger fra nær og fjern. Lokalavisen Egedal har været på besøg hos familien Houmann, der kan fejre 50 års jubilæum med Skrædderbakkens Havecenter i Ølstykke

Lokalavisen Egedal - 09. september 2020 kl. 07:11 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Ja, stauderne er den vej. I må endelig sige til, hvis I får brug for hjælp."

Det er tidligt fredag formiddag, og personalet hos Skrædderbakkens Havecenter i Ølstykke tager imod dagens første kunder.

På kontoret midt i den grønne oase sidder familien Houmann og holder hånd i hanke med hele butikken.

Det har de nu gjort i 50 år - de første mange år med Flemming Houmann ved roret, og i de seneste femten år har sønnen Henrik Houmann haft førertrøjen på og givet gode gode råd om alt fra roser og frugttræer til sommerblomster og hækplanter.

"Vi elsker det her sted. Det har en enorm stor betydning for os," siger Henrik Houmann, inden farmand Flemming tager ordet.

"Jeg skal bæres væk herfra. Det er der ingen tvivl om. Det er jo blevet så stor en del af mit liv," siger han med stor overbevisning i stemmen.

Og man forstår familiens nære følelser for Skrædderbakken 4, for historien stammer helt tilbage til 1968, da Flemming og hans kone Ruddi sagde farvel til livet på Amager og goddag til fire tønder land på en mark i Ølstykke.

Havde ikke en plan "Jeg var grafiker og Ruddi arbejdede i en guldsmed-butik, men jeg havde et ønske om at komme ud på landet, og da ejendommen herude en dag blev sat til salg, så slog vi til. Der var byudviklingen så småt i gang i Ølstykke, men vi havde sådan set ikke en plan med vores køb - vi ville bare ud i den friske luft. Vi startede i 1970 med at plante 5000 små fyrretræer, hvorefter vi gravede dem op igen og solgte dem i weekenderne. Det var egentlig bare noget vi gjorde, fordi planteudvalget var så lille dengang, men vores kendskab til planter var meget begrænset. Jeg kunne altså ikke kende forskel på stueplanter og hækplanter," siger Flemming Houmann med et smil.

Senere udvidede familien med lidt stauder og roser, ligesom man selv dyrkede nogle planter - sideløbende byggede man også et drivhus, et kontor og et større blomsterhus på små 400 kvadratmeter.

"Pludselig gik det stærkt. Jeg stoppede som grafiker, og mens vores planteskole var under udvikling og voksede sig større, så lavede jeg et plante-kataloger på det svenske, norske og danske marked. Det var en fantastisk tid," lyder det fra Flemming Houmann, som drikker kaffen ud og stolt finder de mange og flotte kataloger frem fra de tidlige 80'ere til 2011.

Med til historien om Skrædderbakkens Havecenter hører også evnen til at erobre kunder og få dem til at vende tilbage.

Kunder - og dem på gåtur "Ja, vi har gennem årerne sikret os en solid kundekreds, og det er stadig vores styrke. Folk vender tilbage hertil uanset om de kommer fra Ølstykke, Stenløse, Jyllinge eller længere væk. De fleste køber heldigvis en plante eller to, men vi oplever også, at der kommer folk herud, som bare godt kan lide at gå en tur i vores omgivelser," siger Henrik Houmann, som uden tøven kalder kunderne for "trofaste".

"Vi oplever jævnligt, at der kommer familier herud, hvor det er tredje generation, der skal ud og købe planter. Det er lidt fantastisk, og det gør os stolte, for den loyalitet er ret unik," siger Henrik Houmann.

"Hvad er det, der gøres jeres planteskole til noget særligt?

"Det er svært at sige, for vores branche er egentlig blevet mindre. Der er færre havecentre i dag, men der er helt sikkert sket det, at de unge og børnefamilierne er begyndt at vise større interesse for haven. Der er faktisk sket et boom - de unge søger ekspertise og faglig viden om en bestemt plante eller et bestemt projekt i haven, og her kommer vi ind i billedet. Vi går meget op i at give en faglig viden og noget vejledning, som du måske ikke får så mange andre steder."

Der er ellers flere om buddet, når de lokale havesøgende skal på indkøb. Ikke langt fra Skrædderbakkens Havecenter ligger nemlig to andre planteskoler.

"Der har altid været plads til os alle tre," siger Henrik Houmann.

Det har dog ikke altid været en dans på roser i det lokale havemekka. Henrik Houmann husker også tilbage på en hård finanskrise i 2008-2009.

Stolt over milepæl "Ligesom mange andre, så fik vi også et dyk, og det tog os vel fem-otte år at komme helt over på den anden side. Det var en hård tid - ikke bare for os lokalt, men også for branchen generelt," siger Henrik Houmann, som til gengæld var en meget glad havemand under corona-nedlukningen.

"Den slap vi godt igennem. Faktisk endte vi med at få en stigning i vores omsætning, fordi folk var hjemme og gik i gang med store og små haveprojekter, så det nød vi godt af," siger Henrik Houmann.

I den kommende weekend runder havecenteret noget af en milepæl, når man fejrer sit 50 års jubilæum, og det bringer følelserne frem hos Houmann senior og junior.

"Der er lidt stolthed over det, når jeg sådan tænker tilbage og kender historien. Jeg har jo rendt rundt herude siden jeg var lille dreng, og i dag driver jeg stedet. Jeg er stolt, for vi har formået at drive en succesfuld virksomhed gennem to generationer. Det er flot," siger Henrik Houmann, som stadig nyder godt af farmands hjælp.

"Jeg hjælper stadig lidt til. Jeg kan ikke lade være, for jeg har jo været med helt fra starten. For mig er det en hobby, som gik hen og blev min levevej - og ja 50 år er noget af en milepæl," siger Flemming.

Kaffen er drukket ud, og kunderne er så småt ved at spørge efter råd og vejledning fra Henrik Houmann, som dog får lov til at give sit bud på fremtiden for Skrædderbakkens Havecenter.

"Jeg har stadig lysten, og jeg er klar til at drive stedet videre i samme ånd som hidtil. Kunderne er glade og smiler, og det er min drivkraft, så der bliver havecenter hernede en del år endnu. Hvor mange tør jeg ikke spå om," siger han.